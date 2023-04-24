Тальменскую бизнесвумен и местную чиновницу осудили за взяточничество

Женщина платила своей знакомой за выдачу разрешений на строительство для уже самовольно возведённых построек

24 апреля 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Предпринимательницу из Тальменского района признали виновной в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Следователи установили, что в 2020-2021 годах бизнесвумен предложила своей знакомой, которая работала в должности замглавы отдела по капремонту и архитектуре администрации Тальменского района, помочь ей в выдаче разрешений на строительство трёх самовольно построенных объектов недвижимости за взятку. Чиновница согласилась и в нарушение нормативов подписывала и выдавала документы, в том числе задним числом, на самовольно построенные объекты.

В ходе предварительного следствия индивидуальный предприниматель вину в содеянном признала. Суд, оценив собранные следователем СК доказательства, признал подсудимую виновной в совершении коррупционного преступления и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Чиновница получила три года лишения свободы условно со штрафом 40 тысяч рублей, а также с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления на срок два года.