Тамара Багратиони – царица, жившая на стыке XII-XIII веков. Она стала первой женщиной в истории Грузии, вступившей с 1184 года на престол.

Тамара незамедлительно созвала собор для устранения неурядиц в Церкви и установления административного порядка.

С началом правления Тамары недостойных архиереев отрешили от кафедры, а злоупотреблявшие властью правители были смещены.

Тамара вышла замуж по расчёту. Согласно летописям, кандидата в мужья для неё выбрали на Дарбази (Царском Совете). Претендентом стал Юрий, сын Великого князя Андрея Боголюбского.

Сама Тамара считала, что сначала нужно хорошо изучить личность Юрия, но ей пришлось уступить решению Дарбази. Однако в 1187 году всё-таки развелась с супругом.