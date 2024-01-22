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Таможенник на Алтае отказался от взятки в тысячу долларов наличкой

За деньги через таможню пытались провезти машину из Монголии

22 января 2024, 13:58, ИА Амител

Фото: пресс-служба Алтайской таможни
Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Сотрудник таможни Алтайского края отказался от взятки в тысячу долларов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Взятка была предложена сотруднику Ташантинского таможенного поста двумя иностранными гражданами за ввоз легкового автомобиля из Монголии, принадлежащего одному из мужчин, без проведения надлежащего таможенного контроля", – сказано в сообщении.

Взятку сотруднику дали, после чего перегонщиков задержали. На них завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя").

Алтайский край Происшествия

Комментарии 11

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Гость

14:48:29 22-01-2024

Прямо в геройство возвели!!! Вы о чем?! надлежащее исполнение своих обязанностей не весть во что возводите???

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ГадкийЯ

15:22:23 22-01-2024

Гость (14:48:29 22-01-2024) Прямо в геройство возвели!!! Вы о чем?! надлежащее исполнени... "(С) Да сроду такого не было! Вот и удивило всех.

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Гость

15:47:52 22-01-2024

ГадкийЯ (15:22:23 22-01-2024) "(С) Да сроду такого не было! Вот и удивило всех. ... тогда понятно, но суть статьи про героизм обыкновенного исполнения надлежаще своих обязанностей - АБСУРДНА!

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гость

15:14:27 22-01-2024

Маловато будет. Что это 1000$. Только руки марать :).

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Гость

15:21:17 22-01-2024

мало предложили. а что в машине то было?

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Гость

15:42:29 22-01-2024

Понял что его пасут ОСБшники и решил стать героем.

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Гость

15:42:30 22-01-2024

Любой бы оскорбился, если вместо десятки всего одну суют...

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🤣

15:50:20 22-01-2024

Это, конечно, новость. Чтобы таможенник?! От взятки?! Да в долларах?! 🤣

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Гость

17:13:46 22-01-2024

90 тысяч, а у него зарплата наверное около 70, зачем рисковать.

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Гость

17:38:54 22-01-2024

Он точно таможенник!? Проверить надо?..

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Гость

16:42:17 23-01-2024

Так это его работа! Похвалили человек на всю Россию за то,что он должен выполнять. Выходит остальные не соответствуют занимаемой должности. Печально.

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