Таможенник на Алтае отказался от взятки в тысячу долларов наличкой
За деньги через таможню пытались провезти машину из Монголии
22 января 2024, 13:58, ИА Амител
Сотрудник таможни Алтайского края отказался от взятки в тысячу долларов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Взятка была предложена сотруднику Ташантинского таможенного поста двумя иностранными гражданами за ввоз легкового автомобиля из Монголии, принадлежащего одному из мужчин, без проведения надлежащего таможенного контроля", – сказано в сообщении.
Взятку сотруднику дали, после чего перегонщиков задержали. На них завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя").
14:48:29 22-01-2024
Прямо в геройство возвели!!! Вы о чем?! надлежащее исполнение своих обязанностей не весть во что возводите???
15:22:23 22-01-2024
Гость (14:48:29 22-01-2024) Прямо в геройство возвели!!! Вы о чем?! надлежащее исполнени... "(С) Да сроду такого не было! Вот и удивило всех.
15:47:52 22-01-2024
ГадкийЯ (15:22:23 22-01-2024) "(С) Да сроду такого не было! Вот и удивило всех. ... тогда понятно, но суть статьи про героизм обыкновенного исполнения надлежаще своих обязанностей - АБСУРДНА!
15:14:27 22-01-2024
Маловато будет. Что это 1000$. Только руки марать :).
15:21:17 22-01-2024
мало предложили. а что в машине то было?
15:42:29 22-01-2024
Понял что его пасут ОСБшники и решил стать героем.
15:42:30 22-01-2024
Любой бы оскорбился, если вместо десятки всего одну суют...
15:50:20 22-01-2024
Это, конечно, новость. Чтобы таможенник?! От взятки?! Да в долларах?! 🤣
17:13:46 22-01-2024
90 тысяч, а у него зарплата наверное около 70, зачем рисковать.
17:38:54 22-01-2024
Он точно таможенник!? Проверить надо?..
16:42:17 23-01-2024
Так это его работа! Похвалили человек на всю Россию за то,что он должен выполнять. Выходит остальные не соответствуют занимаемой должности. Печально.