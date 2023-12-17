Таможня ФРГ пообещала конфисковать рождественские подарки из России
Там объяснили это необходимостью соблюдать санкции
17 декабря 2023, 16:31, ИА Амител
Немецкая таможня предупредила, что будет конфисковывать рождественские подарки из России. Об этом сообщает ТАСС.
Как объяснили представители таможни, это связано с необходимостью соблюдения санкционного режима. Под ограничения попадают вещи из целлюлозы и бумаги, дерева, драгоценных камней и металлов, а также пластмассы. В результате на пунктах пограничного контроля могут остаться книги, косметики, игрушки.
Напомним, что ранее в Германии начали изымать автомобили с российскими номерами у россиян. Такие действия немецких таможенников адвокат Сергей Гландин назвал грубым прочтением санкций – по ним нельзя экспортировать авто из России.
16:56:25 17-12-2023
Германские бюрократы-чиновники ничем не хуже российских. Обратно в людей превратиться не смогут точно так же.
17:45:51 17-12-2023
А ткани и керамику можно?Тут Маск недавно говорил о свече сознания.В фильме Тарковского "Ностальгия" персонаж Янковского идёт по дну остова бывшего кирпичного здания и несёт в руках горящую свечку,сберегая, как бы не задуло.А кино снималось в центре Европы )
15:35:46 18-12-2023
фашистов, наши деды все же не победили...выросли и размножились недобитки
15:41:29 18-12-2023
ну и пусть сидят дураки без подарков.