Таможня ФРГ пообещала конфисковать рождественские подарки из России

Там объяснили это необходимостью соблюдать санкции

17 декабря 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Немецкая таможня предупредила, что будет конфисковывать рождественские подарки из России. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснили представители таможни, это связано с необходимостью соблюдения санкционного режима. Под ограничения попадают вещи из целлюлозы и бумаги, дерева, драгоценных камней и металлов, а также пластмассы. В результате на пунктах пограничного контроля могут остаться книги, косметики, игрушки.

Напомним, что ранее в Германии начали изымать автомобили с российскими номерами у россиян. Такие действия немецких таможенников адвокат Сергей Гландин назвал грубым прочтением санкций – по ним нельзя экспортировать авто из России.