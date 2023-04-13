Танцуй под Бузову. Правда ли, что для поп-дивы в Барнауле строят новую сцену
Концерт артистки пройдёт через месяц
13 апреля 2023, 10:25, ИА Амител
12 мая 2023 года в Барнаул с концертом (6+) приедет Ольга Бузова. Она выступит в развлекательном комплексе "Планета Q", где сейчас специально для неё якобы строят новую сцену, об этом порталу amic.ru рассказал читатель, который живёт в Борзовой Заимке.
Барнаулец задаётся вопросом: неужели на её концерт ждут такого большого количества поклонников, что пришлось возводить новую площадку специально под певицу?
Новую сцену в "Планете Q" действительно строят, подтвердили amic.ru в комплексе. Вот только рассчитана она не только на одну звезду.
"Новая сцена – новые артисты, новые возможности для хороших тусовок и ещё больше гостей. Нет, мы строим её не только для Ольги Бузовой, хотя она будет первая, кто её испробует", – пояснили в "Планете Q".
Напомним, что певица выступает в Алтайском крае уже не в первый раз. В апреле прошлого года она пела и презентовала свою линию косметики в одном из торговых центров Барнаула. И вызвала негодование поклонников тем, что не спела на бис и не сфотографировалась с покупателями косметики.
10:48:46 13-04-2023
и понеслась Голенька выступать по ТЦ и базам отдыха...
10:51:19 13-04-2023
Надо сначала спросить, что она думает по поводу новых регионов
11:07:00 13-04-2023
У этой есть поклонники??????
11:38:25 13-04-2023
Дрон (11:07:00 13-04-2023) У этой есть поклонники??????... Дураков на Руси на 100 лет вперед припасено!
11:07:36 13-04-2023
Барнаул 22 ещё писал, что планета новую сцены делает, чтобы повысить шумоизолцтю. Прочитайте интервью и не будет глупых гипотез
11:56:29 13-04-2023
Неужели кто-то пойдет смотреть и слушать ЭТО?