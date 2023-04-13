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Танцуй под Бузову. Правда ли, что для поп-дивы в Барнауле строят новую сцену

Концерт артистки пройдёт через месяц

13 апреля 2023, 10:25, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial
Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial

12 мая 2023 года в Барнаул с концертом (6+) приедет Ольга Бузова. Она выступит в развлекательном комплексе "Планета Q", где сейчас специально для неё якобы строят новую сцену, об этом порталу amic.ru рассказал читатель, который живёт в Борзовой Заимке. 

Барнаулец задаётся вопросом: неужели на её концерт ждут такого большого количества поклонников, что пришлось возводить новую площадку специально под певицу?

Новую сцену в "Планете Q" действительно строят, подтвердили amic.ru в комплексе. Вот только рассчитана она не только на одну звезду.

"Новая сцена – новые артисты, новые возможности для хороших тусовок и ещё больше гостей. Нет, мы строим её не только для Ольги Бузовой, хотя она будет первая, кто её испробует", – пояснили в "Планете Q". 

Напомним, что певица выступает в Алтайском крае уже не в первый раз. В апреле прошлого года она пела и презентовала свою линию косметики в одном из торговых центров Барнаула. И вызвала негодование поклонников тем, что не спела на бис и не сфотографировалась с покупателями косметики. 

Комментарии 6

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Элен без ребят

10:48:46 13-04-2023

и понеслась Голенька выступать по ТЦ и базам отдыха...

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Гость

10:51:19 13-04-2023

Надо сначала спросить, что она думает по поводу новых регионов

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Дрон

11:07:00 13-04-2023

У этой есть поклонники??????

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Гость

11:38:25 13-04-2023

Дрон (11:07:00 13-04-2023) У этой есть поклонники??????... Дураков на Руси на 100 лет вперед припасено!

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Гость

11:07:36 13-04-2023

Барнаул 22 ещё писал, что планета новую сцены делает, чтобы повысить шумоизолцтю. Прочитайте интервью и не будет глупых гипотез

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Гость

11:56:29 13-04-2023

Неужели кто-то пойдет смотреть и слушать ЭТО?

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