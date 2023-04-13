Танцуй под Бузову. Правда ли, что для поп-дивы в Барнауле строят новую сцену

Концерт артистки пройдёт через месяц

13 апреля 2023, 10:25, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial

12 мая 2023 года в Барнаул с концертом (6+) приедет Ольга Бузова. Она выступит в развлекательном комплексе "Планета Q", где сейчас специально для неё якобы строят новую сцену, об этом порталу amic.ru рассказал читатель, который живёт в Борзовой Заимке.

Барнаулец задаётся вопросом: неужели на её концерт ждут такого большого количества поклонников, что пришлось возводить новую площадку специально под певицу?

Новую сцену в "Планете Q" действительно строят, подтвердили amic.ru в комплексе. Вот только рассчитана она не только на одну звезду.

"Новая сцена – новые артисты, новые возможности для хороших тусовок и ещё больше гостей. Нет, мы строим её не только для Ольги Бузовой, хотя она будет первая, кто её испробует", – пояснили в "Планете Q".













Новая сцена в "Планете Q"

Напомним, что певица выступает в Алтайском крае уже не в первый раз. В апреле прошлого года она пела и презентовала свою линию косметики в одном из торговых центров Барнаула. И вызвала негодование поклонников тем, что не спела на бис и не сфотографировалась с покупателями косметики.