Танцуют все: что за D-Party пройдёт в барнаульском ТРЦ "Европа" и как на него попасть

"Европа" и DFM Барнаул приглашают всех на субботнее D-Party с танцами, играми и подарками

14 апреля 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: ТРЦ "Европа"

Чего ждать от топовой танцевальной радиостанции и торгово-развлекательного центра с историей? Интересной коллаборации, которая не оставит равнодушными ни молодёжную, ни взрослую аудиторию. Да-да, ТРЦ "Европа" и DFM* объединились, чтобы сделать отдых и шопинг незабываемым.

В субботу, 15 апреля 2023 года, с 14:00 до 16:00 в центральном атриуме "Европы" пройдёт одно из самых эпичных мероприятий апреля – D-Party*.

В программе:

любимые эфирные игры в офлайн-формате;

DJ-сеты* и открытый танцпол;

танцы от топовых групп города;

подарки от партнёров.

Приходите, участвуйте в конкурсах и забирайте сертификаты на шопинг и развлечения в Familia*, "Кинзе и Мяте", Sakwa*, "Белорусской косметике", "Диксис", "Ноу-хау", "Сударе", кофейне Every Day*, "Европе-Боулинг", SUSHIBIZA* и других.

Мероприятие будет вести RJ DFM Барнаул Екатерина Майер.

А ещё на площадке будет работать фотограф, который сделает классный контент для ваших социальных сетей.

*DFM ("ДиЭфЭм"), D-Party ("Ди-Пати"), DJ ("ДиДжей"), Familia ("Фамилия"), Sakwa ("Саква"), Every Day ("Эври Дей"), SUSHIBIZA ("Сушибица").

Возрастное ограничение 6+

ООО "Экватор"