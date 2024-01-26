Танцы, дроны и дополненная реальность. Фестиваль по киберспорту прошел в Барнауле

Студенты со всего Алтайского края съехались в ДК города Барнаула и СК "Победа", чтобы побороться за первое место

26 января 2024, 07:00, ИА Амител

Фестиваль по киберспорту в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

25 января, в День студента, в Барнауле провели мультиспортивный фестиваль фиджитал- и киберспорта среди студентов вузов и ссузов. В ДК города Барнаула проходила выставка дронов и показательные выступления на полосе препятствий. А на главной сцене Дворца культуры состоялись соревнования по играм Dota 2 и Counter-Strike 2.

Фестиваль по киберспорту в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В холле спортивного комплекса "Победа" можно было понаблюдать за состязаниями по фиджитал-баскетболу и фиджитал-ритм-симулятору на базе игры Just Dance. Победители каждого направления поедут на всероссийские соревнования, чтобы сразиться с лучшими из лучших. Заметим, что по статистике прошлых лет многие киберспортсмены из Алтайского края занимали призовые места на всероссийском уровне.

Как прошел фестиваль, смотрите в нашем фоторепортаже.