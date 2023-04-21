Танец россиянки в навозе моментально стал популярным и завирусился
Женщина хотела рассказать о конском навозе, но что-то пошло не так
21 апреля 2023, 17:00, ИА Амител
Жительница Костромской области убирала навоз за лошадьми, но в какой-то момент решила станцевать и записать это на видео. Ролик она опубликовала в соцсетях, где он завирусился и стал очень популярным, пишет k1news.
"Хотела я написать про конский навоз, про его пользу для огородов, растений, про то, что он у нас есть, и что-то пошло не так", – рассказала женщина.
18:00:10 21-04-2023
И чё? Потопталась по говну
18:44:25 21-04-2023
Скукота.
19:24:20 21-04-2023
Надо было еа конском .овне танецевать.