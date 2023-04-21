Танец россиянки в навозе моментально стал популярным и завирусился

Женщина хотела рассказать о конском навозе, но что-то пошло не так

21 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Жительница Костромской области убирала навоз за лошадьми, но в какой-то момент решила станцевать и записать это на видео. Ролик она опубликовала в соцсетях, где он завирусился и стал очень популярным, пишет k1news.