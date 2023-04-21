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Танец россиянки в навозе моментально стал популярным и завирусился

Женщина хотела рассказать о конском навозе, но что-то пошло не так

21 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Жительница Костромской области убирала навоз за лошадьми, но в какой-то момент решила станцевать и записать это на видео. Ролик она опубликовала в соцсетях, где он завирусился и стал очень популярным, пишет k1news.

"Хотела я написать про конский навоз, про его пользу для огородов, растений, про то, что он у нас есть, и что-то пошло не так", – рассказала женщина.

забавные истории видео

Комментарии 3

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Гость

18:00:10 21-04-2023

И чё? Потопталась по говну

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Гость

18:44:25 21-04-2023

Скукота.

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Гость

19:24:20 21-04-2023

Надо было еа конском .овне танецевать.

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