Танкер "Волгонефть" терпит бедствие в Керченском проливе

На борту находятся 13 человек

15 декабря 2024, 17:12, ИА Амител

Танкер / Фото: unsplash.com / lewis pratt

Танкер "Волгонефть 212", перевозивший более 4,3 тысячи тонн мазута, терпит бедствие в Керченском проливе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на борту находятся 13 человек.

Инцидент произошел в восьми километрах от берега. По словам собеседника агентства, во время шторма у судна оторвало носовую часть. О пострадавших информации пока нет. Кроме того, нет данных о возможном разливе груза.

В ГУ МЧС РФ по Крыму подтвердили информацию об инциденте. Сейчас в Керченском проливе ведется спасательная операция – она осложняется сильным ветром и штормом. Они не позволяют поднять в воздух авиацию.

Известно, что "Волгонефть" приписан к порту Санкт-Петербурга. Кораблем владеет компания "Каматранс".