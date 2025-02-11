Испытание снегом. Барнаульский предприниматель провел тест-драйв Tank 300

И чтобы наверняка – загнал его в глубокий снег

11 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJN9KFW

Тест-драйв Tank 300 в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Зима – самое время, чтобы тестировать внедорожники. Зима 2025 года – самое время, чтобы тестировать китайский внедорожник. Яркий, брутальный, привлекающий внимание – это Tank 300 от АЕМ Холдинг. Тест-драйв автомобиля провел бизнесмен Игорь Волков. Он уверен: у китайского автопрома большое будущее. Данная модель не новая, но очень популярная. Вместе с журналистом amic.ru Сашей Казанцевой и фотографом Таней Алдабаевой одним снежным зимним днем Игорь Волков пересел на Tank и отправился покорять сугробы. Что из этого вышло (и где мы чуть не застряли) – читайте в материале.

Бог компрессоров

Amic.ru часто проводит подобные тест-драйвы автомобилей китайского производства. Мы приглашаем фермеров, которым для работы нужны проходимые авто, автоинструкторов, проверяющих машины на управляемость, семьи, чтобы они оценили комфорт для путешествий. В этот раз участие в проекте предложили человеку, который очень близко знаком с китайской техникой. Это Игорь Волков, коммерческий директор одного из ведущих дилеров компрессорного оборудования в России – "Компрессор Центра".

Компания занимается подбором, установкой и обслуживанием компрессоров и сопутствующего оборудования, является официальным дилером более 20 брендов. В списке клиентов – "Евраз", "Норникель", KDV, "Новохим", "Плавыч", Бочкаревский пивоваренный завод, "Кучуксульфат" и многие другие предприятия. Алтайская компания отправила компрессор даже на Шпицберген – архипелаг за Полярным кругом. В Барнауле работает центральный офис компании, филиалы и склады открыты в Москве, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре.

Очень яркий, брутальный Tank 300 для новых поездок с ветерком нам предоставил официальный дилер бренда – АЕМ Холдинг. Машина притягивает взгляды не только редким цветом (он называется "чарский оранжевый"), но и своим неукротимым внешним видом. Широкие квадратные колесные арки, некрашеные бамперы, высокий клиренс, боковые зеркала на ножках, запаска на задней двери – антураж довольно редкий, но стилистически понятный.

Тест-драйв Tank 300 в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

"Выглядит смело и дерзко. Надеюсь, он такой же и в движении", – говорит Игорь Волков.

Вот это мы и проверим. А пока выезжаем из города – знакомимся, общаемся.

– Игорь, в своих соцсетях вы называете себя богом компрессоров. Очень смело.

– А я смелый человек. Компрессоры – это технологически сложный товар. И клиентам важно покупать оборудование у экспертов в своем деле. Сотрудники нашей компании – эксперты, даже менеджеры по продажам имеют инженерные знания и компетенции. И я давно стал суперпрофессионалом в этой сфере. Уровень "бог" – это такая высокая планка, которую я себе поставил и всегда ей соответствую.

– То есть знаете о компрессорах все?

– Невозможно знать все. Но у меня и моей команды большой опыт в решении разнообразных задач самых разных клиентов: от поставки отдельных компрессоров до модульных компрессорных станций как на небольшие производства, так и крупнейшие заводы страны. За восемь лет мы выполнили около пяти тысяч проектов. Я лично знаю почти всех поставщиков, у многих был на производстве. "Компрессор Центр" – дистрибьютор почти всех основных поставщиков компрессорного оборудования в мире.

Раньше это было, прежде всего, европейское оборудование, но после известных событий они перестали делать поставки в Россию. Им на замену пришел Китай и уже занял, по оценкам Игоря Волкова, около 70% рынка нашей страны.

Кроме того, "Компрессор Центр" производит компрессоры под собственным брендом Enger ("Энгер"). Их приобрели уже около 500 компаний по всей стране и в государствах ближнего зарубежья. На нашем рынке все большим спросом начинают пользоваться двухступенчатые винтовые компрессоры из Китая (они тише, производительнее и экономичнее по расходу, чем одноступенчатые), которые раньше предлагали европейские компании за огромные деньги. Одними из первых в стране двухступенчатыми стали торговать (а еще и поставлять под собственным брендом) именно в барнаульском "Компрессор Центре". В компании стремятся быть в арьергарде компрессорных технологий. Для производства Enger выбрали один из самых технологичных заводов в Китае. Игорь Волков подчеркивает, что в собственном бренде компания воплотила все лучшее от оборудования европейских и азиатских производителей.

"В Enger мы добились высочайшего уровня качества", – с гордостью говорит руководитель.

Тест-драйв Tank 300 в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Китайское качество

Итак, китайские промышленники завоевывают рынки. Как в компрессорном оборудовании, так и в автомобильной сфере. По словам Игоря Волкова, в Поднебесной много хороших производителей, просто надо знать, с кем работать.

"Мы посетили много китайских заводов, посмотрели все лично, опробовали в работе. Да, достойных производителей много. Но есть и товары низкого качества. Поэтому при покупке компрессоров обращайтесь к профессионалам. Так же и с автомобилями. Если я буду покупать китайский автомобиль, то обязательно пойду к официальному дилеру", – уверен Волков.

С китайскими авто он знакомился в самом Китае, но сам никогда не ездил. До Tank 300.

"Здесь вполне комфортно сидеть, хорошая управляемость на дороге, довольно мягкая подвеска, плавный ход, приятный газ-тормоз, много электроники. У меня есть знакомые, которые ездят на Tank и очень довольны", – поделился первыми впечатлениями Игорь Волков.

Интеллектуальный полный привод позволяет менять режим автоматически в зависимости от дорожных условий. В этот день шел снег, дороги покрывала ребристая ледяная корочка. Несмотря на внушительнее габариты машины, ехать по правой полосе, часть которой "съедена" снегом, вполне комфортно. Пока стояли в пробках, потестировали музыку, электронику, люк на крыше и даже массажные сиденья.

Автомобиль достаточно маневренный, а продвинутая система мониторинга слепых зон помогает обезопасить себя на дороге. Двигаться в потоке и парковаться вполне комфортно.

Тест-драйв Tank 300 в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Испытание сугробом

Но главное, почему Игорь Волков согласился на тест-драйв именно этого авто, – желание протестировать его на бездорожье. Машина оснащена прочной стальной рамой с неразрезным мостом, надежной трансмиссией, системой блокировки всех дифференциалов, ассистентом спуска и подъема.

"Я бы такое авто брал для бездорожья. Мои знакомые на нем и квадроциклы таскают, и на охоту-рыбалку ездят. Так что едем на настоящий тест-драйв", – сказал нам наш водитель.

Выбравшись из плотно забитого машинами города, поехали сразу в лес. Там тебе и глубокая колея, и дорожные неровности, и сугробы. Включаем режим "снег". Сначала просто покатались, а затем выбрали заснеженную, еще не "пробитую" дорогу, чуть сошли в сторону и чувствуем, что почти застряли. Игорь выходит из машины, снег почти по колено. Но ведь танки снега не боятся. Подключаем переднюю и заднюю блокировку, они, кстати, выведены кнопками на передней консоли, не надо искать их в глубине системы управления. Все четыре колеса начинают "грести" и мы уверенно выезжаем назад.

Тест-драйв Tank 300 в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Крепыш, ничего не сказать. Интерьер соответствующий: брутальный, четкий. Без лишних элементов. За управление основными функциями отвечают аналоговые кнопки – подогрев сидений, переднего и заднего стекол, а также климатическая система регулируются интуитивно и без лишних сложностей.

Высокому Игорю посадка была комфортная, и нам в креслах просторно и удобно: набивка в меру плотная, подушка достаточно длинная, чтобы обеспечить опору даже крупному человеку, а боковые валики спинки надежно фиксируют тело в поворотах. Качество кожзама также не вызывает нареканий.

Нужны как воздух

Отлично, едем дальше по лесу. А пока едем – Игорь рассказывает нам, девушкам, насколько важен почти любому предприятию компрессор. Казалось бы, все просто: выдув сжатого воздуха или газа. Но этот воздух или газ выдают энергию для работы станков и оборудования. Компрессоры нужны практически повсеместно: они широко применяются в промышленных, медицинских организациях, а также в сельском хозяйстве и многих других отраслях.

"Бывает, что когда компрессор вышел из строя, то "встает" все предприятие. Это оборудование важно так же, как и напряжение электричества 380 вольт. Так что мы, компания "Компрессор Центр", нужны как воздух. Мы предоставляем качественное оборудование от проверенных производителей", – подчеркивает Волков.

И, конечно, важен сервис. Обслуживание требуется любой технике. Повторимся, выбирая компрессор или автомобиль, – обращайтесь к дилерам. В "Компрессор Центре" большая сервисная служба, здесь могут отремонтировать не только купленный в компании агрегат, но и оборудование европейских брендов, которые официально ушли с нашего рынка. И, кстати, помогут клиентам в разных городах: в Барнауле действует собственный сервисный центр, в регионах есть партнеры.

Пока наш фотограф снимает детали машины, мы снова болтаем. И заканчиваем тем же, с чего и начали.

– К вопросу об "уровне бог". Для руководителя компании мало быть спецом по товару, нужно еще и грамотно управлять коллективом. Так вот, Игорь, вы хороший руководитель?

– Я так скажу. Я руководитель, который строго придерживается трех правил. Во-первых, не отступай и не сдавайся, и сам этого не делаю, и всем коллегам говорю: в этой жизни чего-то можно достичь только собственными силами. Во-вторых, честное и уважительное отношение к людям. Это относится и к каждому члену нашей команды, и к каждому клиенту. И, в-третьих, всегда надо четко ставить цели и иметь план по их достижению. Наша компания так и работает.

– Чем занимаетесь, кроме работы?

– У меня замечательная семья, жена и два сына. А еще увлекаюсь боксом.

– И, наконец, как вам авто?

– Вполне достойно. Это золотая середина по соотношению цены и качества.

Хотите проверить – записывайтесь на тест-драйв в АЕМ Холдинге.

"Компрессор Центр"

Барнаул, ул. Попова, 208а (офис продаж)

Тел.: 8 (800) 551-77-32 (по России бесплатно), 8 (3852) 59-55-16 (офис Барнаул), 8 (958) 581-24-54 (сервис и запчасти)

Сайты: prokompressor.ru и enger-air.ru

Телеграм-каналы: t.me/kompressorcentr и t.me/enger_compressors

Страницы во "ВКонтакте": "Компрессор Центр" и EngerАЕМ Холдинг, официальный дилер TANK

Барнаул, Павловский тракт, 164а

Тел.: +7(3852) 450-000

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