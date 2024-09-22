"Тапатели "Хомяка" пожаловались на копеечный курс криптовалюты
За одну монету сейчас можно получить только 0,01 доллара
22 сентября 2024, 18:50, ИА Амител
В популярной Telegram-игре Hamster Kombat завершился первый сезон. По его итогам разработчики конвертировали накопленные ресурсы игроков в криптовалюту HMSTR. Однако большинство участников остались разочарованы результатом, пишет "Газета.ру".
До фиксации прогресса разработчики обещали, что основным источником токенов станет показатель пассивного дохода. Однако после эйрдропа за 1 миллион прибыли в час игроки получили всего 220 HMSTR. Учитывая текущий курс HMSTR на криптобиржах, равный 0,01 доллара, это составляет всего 2,2 доллара, что примерно равно 203 рублям.
"Если учесть, что многие игроки оставляли телефон включенным на ночь, что убивало аккумуляторы, то Hamster Kombat загнал их в минус. Стоит ли связываться с такими проектами?" – написал пользователь с ником Alex.
Неожиданностью стало то, что вторым ключевым параметром при подсчете токенов стали ключи от мини-игр. В некоторых случаях игроки получили за ключи больше HMSTR, чем за прибыль в час.
"Обман! Когда говорили, что главное – пассивный доход, а не ключи, но в итоге за ключи дают больше, чем за доход. Что за ерунда?" – написал другой пользователь.
Еще одним разочарованием стало то, что разработчики не дали HMSTR тем игрокам, которые использовали читы. Некоторые геймеры были помечены как обманщики несправедливо.
"Твари конченные! Ни одного ключа не сгенерировал, ни автокликера, ничего другого не использовал. Несколько месяцев коту под хвост. Знакомые генерировали ключи по 1,5 тысячи, и у них все нормально. Hamster Kombat – конченная скамина!" – гласит комментарий Александра Пушкина из Telegram.
19:07:21 22-09-2024
Мы Можем Многое!
Всем Всё Платится!
19:31:41 22-09-2024
больные на голову люди. я понимаю стратегии или креатив - в тут...тапать!!!!
20:13:43 22-09-2024
Писать можно все, что угодно. Раньше 26 числа все равно никто ничего не узнает. Все остальное - это истерика дурачков, любящих бесплатный сыр.
20:18:49 22-09-2024
Хомяки думали, что им заплатят ни за что?
20:23:27 22-09-2024
Пора понять что не они зарабатывают а на них зарабатывают. Причем очень много...
22:21:23 22-09-2024
Ну в МММ снова вложите, наивные. Вся цифровизация - это огромные прибыли на анализе персональных данных о пользователях. И увы за эти данные пока корпорации пользователям не платят!
08:54:45 23-09-2024
Перепись дураков завершилась. Выявлены, к сожалению, не все... Ждём новых нетрадиционных способов заработка.
08:57:24 23-09-2024
Так удивляются прям искренне. Малолетние дб.
10:49:45 23-09-2024
Нет бы тапать на даче на грядках