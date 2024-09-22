"Тапатели "Хомяка" пожаловались на копеечный курс криптовалюты

За одну монету сейчас можно получить только 0,01 доллара

22 сентября 2024, 18:50, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/779994

В популярной Telegram-игре Hamster Kombat завершился первый сезон. По его итогам разработчики конвертировали накопленные ресурсы игроков в криптовалюту HMSTR. Однако большинство участников остались разочарованы результатом, пишет "Газета.ру".

До фиксации прогресса разработчики обещали, что основным источником токенов станет показатель пассивного дохода. Однако после эйрдропа за 1 миллион прибыли в час игроки получили всего 220 HMSTR. Учитывая текущий курс HMSTR на криптобиржах, равный 0,01 доллара, это составляет всего 2,2 доллара, что примерно равно 203 рублям.

"Если учесть, что многие игроки оставляли телефон включенным на ночь, что убивало аккумуляторы, то Hamster Kombat загнал их в минус. Стоит ли связываться с такими проектами?" – написал пользователь с ником Alex.

Неожиданностью стало то, что вторым ключевым параметром при подсчете токенов стали ключи от мини-игр. В некоторых случаях игроки получили за ключи больше HMSTR, чем за прибыль в час.

"Обман! Когда говорили, что главное – пассивный доход, а не ключи, но в итоге за ключи дают больше, чем за доход. Что за ерунда?" – написал другой пользователь.

Еще одним разочарованием стало то, что разработчики не дали HMSTR тем игрокам, которые использовали читы. Некоторые геймеры были помечены как обманщики несправедливо.