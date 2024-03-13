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Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться

Она заявила, что сначала хочет узнать всю правду о допинговом деле Валиевой

13 марта 2024, 21:19, ИА Амител

Фото: соцсети Татьяны Тарасовой
Фото: соцсети Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что извинится перед Этери Тутберидзе лишь в том случае, если ей расскажут правду о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

"Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь", – сказала Тарасова.Напомним, что ранее заслуженный тренер заявил, что ни один спортсмен "не возьмет никакую таблетку из рук доктора" и "без тренера ничего не делается". По ее мнению, ответственность за допинговое дело может нести только тренер.

Тутберидзе, которая в момент происшествия тренировала Валиеву, назвала ее слова намеренной клеветой. Она потребовала от Тарасовой официальных извинений.

Спорт фигурное катание

Комментарии 7

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Гость

22:39:21 13-03-2024

Тарасова то знает всю кухню.

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Гость

06:15:15 14-03-2024

съела не те колёса, это как войти не в ту дверь

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Гость

09:30:16 14-03-2024

Валиевой на момент соревнований исполнилось только 15 лет. Ребенок был целиком и полностью во власти тренера. Проверки проводятся анонимно, но в случае с Камиллой был помечен возраст, то есть исследующие точно знали, что проба российской спортсменки и какой именно. У Тутберидзе дочка выступает за команду США. Скандал с Валиевой привел к тому, что аннулировали результаты российской команды и победителями Олимпиады признали спортсменов США.

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Гость

13:53:58 14-03-2024

Гость (09:30:16 14-03-2024) Валиевой на момент соревнований исполнилось только 15 лет. Р... Дочь Тутберидзе с партнером сейчас выступают за Армению. На Олимпиаде в Пекине выступали за Россию.

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Гость

09:33:43 14-03-2024

тут беридзе, а тут не беридзе

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Гость

13:52:14 14-03-2024

Да НЕ ЗА ЧТО ТАРАСОВОЙ извинятся! От слова СОВСЕМ!

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Гость

13:54:47 14-03-2024

Тутберидзе зазналась, уж много стала строптиво вести себя, даже ЗАНОСЧИВО! ФИ!

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