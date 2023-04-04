Таргетированная реклама: что это и как работает

Куда обратиться для её заказа

04 апреля 2023, 18:24, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqkgFNk4

Бизнес. Реклама / Фото: rawpixel.com / freepik.com

Таргетинг в мире рекламы считается по-настоящему "волшебным" инструментом, ведь он позволяет находить друг друга клиентам и бизнесу. Целевая аудитория таргетированной рекламы – пользователи, которые интересуются тем или иным товаром или услугой либо обладают другими "нужными" продавцу характеристиками. Например, живут в определённом районе города, много путешествуют или занимаются фитнесом.

О преимуществах таргетированной рекламы

Отличная результативность и возможность достичь сразу нескольких целей одновременно – основные преимущества таргетинга. Высокая эффективность такого вида рекламы обеспечивается тем, что конкретные объявления показываются тем пользователям, которые уже в них заинтересованы, то есть целевая аудитория при выборе таргетинга "подготовлена" к получению конкретной информации.

Бизнесу, заказавшему таргетированную рекламу, она позволяет:

быстро и эффективно рассказать о продукте уже потенциально заинтересованной в нём целевой аудитории;

побудить к переходу на сайт для более полного ознакомления с продуктом или услугой;

мотивировать на совершение нужного владельцу ресурса действия (покупку товара, оформление подписки, заказа услуги и т.д.).

Таргетированную рекламу часто путают с контекстной, но разница между ними есть. Вторая строится на анализе поисковых запросов людей, первая – на данных, которые они "раскрывают" о себе, проходя регистрацию в социальных сетях или на других подобных платформах. Что это даёт? В первую очередь, возможность направлять предложения тем, кому они нужны. Согласитесь, коляски, которые могут заинтересовать женщину с ребёнком, едва ли привлекут молодого парня, являющегося поклонником спорта.

Как настроить таргетированную рекламу?

Если вы решили воспользоваться таким маркетинговым инструментом, то лучше вам обратиться к специалистам сюда. Благодаря использованию большого количества метрик, эксперты смогут настроить объявления точно под конкретный "портрет" целевой аудитории и это позволит вашему бизнесу получить приток клиентов.

Персонализация объявлений – важная при составлении рекламы такого формата задача. Формат таргетированной рекламы – это картинка + заголовок и описание. Важно, чтобы они были креативными и лаконичными. И хотя внешнее оформление можно доверить рекламной компании, участие бизнеса здесь также важно.

Чем "уже" целевая аудитория, тем сложнее настроить рекламу, а значит, выше её цена. При планировании заказа таргетинга важно максимально точно составить "портрет" потенциального клиента.

ООО "Сфера"

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