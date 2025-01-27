Ташкентский мост продолжают восстанавливать в Барнауле
По предварительным данным, подрядчик закончит ремонт к 1 июля 2025 года
27 января 2025, 15:25, ИА Амител
В Барнауле реконструируют Ташкентский мост. Восстановление проходит в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в мэрии.
Строительством занимается бригада ООО "Барнаульское ДСУ 4". К настоящему времени уже выполнены подготовительные работы, вынос инженерных сетей и демонтаж. Также рабочие сделали временный пешеходный мост и арматурные каркасы, забетонировали опоры моста. Сейчас бригада устанавливает арматурный каркас и опалубку стоек опоры № 1.
"Как отметил Антон Кастюрин, заместитель директора по капитальному строительству, особых сложностей в работе на объекте нет, все работы ведутся в штатном режиме. На объекте задействовано от 10 до 20 человек, четыре единицы техники. Стоимость работ составит 115 млн рублей, эти средства выделены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", – добавили в администрации города.
Подрядчик должен закончить строительство дороги до 1 июля 2025 года.
В мэрии также напомнили, что мост по проезду Ташкентскому через реку Барнаулку не достроен и не сдан в эксплуатацию с 1969 года. Из-за аварийного состояния моста в 2015 году по нему запретили передвигаться пешеходам и транспорту.
15:40:18 27-01-2025
А где находится это так сказать сооружение? Кто подскажет?
17:09:02 27-01-2025
Гость (15:40:18 27-01-2025) А где находится это так сказать сооружение? Кто подскажет?... С переулка Канатного, от тюрьмы, с горки напрямую, на улицу Кутузова когда спускаешься, по частному сектору, на полдороги мост есть через речку Барнаулку.
17:09:44 27-01-2025
Гость (15:40:18 27-01-2025) А где находится это так сказать сооружение? Кто подскажет?... Читайте последний абзац статьи
17:17:20 27-01-2025
Гость (15:40:18 27-01-2025) А где находится это так сказать сооружение? Кто подскажет?... Дубль Гис в помощь.
17:48:21 27-01-2025
Посмотрел Дубльгис. Канатный проезд переходит через Барнаулку и имеет мост. А Ташкентский проезд к нему примыкает.
18:23:33 27-01-2025
Лучше бы на Челюскинцев мост расширили, а то вечная пробка