ТАСС: адмирал Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом России

Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца

21 апреля 2023, 17:27, ИА Амител

ТАСС

Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен командующим Тихоокеанским флотом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Лиина сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца. Отмечается, что Балтийский флот может возглавить вице-адмирал Владимир Воробьёв.

Напомним, что Авакянц покидает свою должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на военной службе – недавно он отметил своё 65-й день рождения.

Виктор Лиина родился в Печорах 19 июня 1968 года. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а также Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова. Стал командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота в 2010 году, а через два года – командующим войсками и силами на северо-востоке России. После окончания Военной академии Генштаба ВС РФ в 2016 году начал командовать Черноморским флотом. Позднее, в 2021 году, перешёл на должность командующего Балтийским флотом.