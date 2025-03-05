ТАСС: подозреваемый в убийстве Николая Онищенко пытался оспорить увольнение в суде
Первое судебное заседание должно было состояться 12 марта
05 марта 2025, 10:46, ИА Амител
Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко пытался через суд оспорить свое увольнение с должности директора АО "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.
"Да, имеется такое гражданское дело. Истец – Фенин Анатолий Анатольевич. <...> Требование – о признании приказа об увольнении незаконным, о восстановлении на работе", – рассказал собеседник агентства.
В суде агентству не смогли уточнить дату подписания приказа об увольнении. При этом, согласно данным картотеки, иск был подан 21 февраля 2025 года, а к производству принят 24 февраля. Первое судебное заседание должно было пройти 12 марта 2025 года.
Напомним, в Завьяловском районе Алтайского края 4 марта убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего местного жителя. После произошедшего он попытался свести счеты с жизнью. Сейчас подозреваемый находится в реанимации. Согласно информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.
По информации СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, ранее возглавлявший местный комитет по делам молодежи.
По факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил ход расследования уголовного дела на контроль.
10:58:02 05-03-2025
власть и (или) деньги...
11:17:13 05-03-2025
Когда суды против мегтиков были ?
12:01:34 05-03-2025
Гость (11:17:13 05-03-2025) Когда суды против мегтиков были ?... Мегтики-это хто?
12:59:10 05-03-2025
Гость (12:01:34 05-03-2025) Мегтики-это хто? ... Этого даже гугл с яндексом не знают. Это что-то на узбекском, кажется.
11:55:46 05-03-2025
Я, как часть населения, думаю, что назначенные во властные структуры выходцы из силовых структур будут успешнее противодействовать коррупции и их опыт поможет делу. Но, иногда используются личные связи преимущественно для сохранения кресла под себя и расправы с оппонентами.
21:06:58 05-03-2025
Видимо, ручной "суд" слишком откровенно и заранее намекнул жалобщику: 'заведомо тщетно судиться с властью не тужься!'
"Выбор" у отчаяния свёлся к альтернативе: либо, смирившись, утереться, либо воздать самостоятельно и любой ценой, не питая пустых надежд на законное торжество справедливости...
22:18:49 05-03-2025
Гость (21:06:58 05-03-2025) Видимо, ручной "суд" слишком откровенно и заранее намекнул ж... Интересно, идиоты которые восстановились на работе через суд. когда и где долго и счастливо отработали?
18:52:37 07-03-2025
Гость (22:18:49 05-03-2025) Интересно, идиоты которые восстановились на работе через суд... Я восстановился и спокойно отработал до пенсии, никогда не слушал таких дешевых шавочек как ты, которые всю жизнь ж...у начальству лижут и в грудь себя бъют. Интересно, а такие шакалы как ты как потом людям в глаза смотрят и спокойно живут?)))