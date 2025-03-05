ТАСС: подозреваемый в убийстве Николая Онищенко пытался оспорить увольнение в суде

Первое судебное заседание должно было состояться 12 марта

05 марта 2025, 10:46, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко пытался через суд оспорить свое увольнение с должности директора АО "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.

"Да, имеется такое гражданское дело. Истец – Фенин Анатолий Анатольевич. <...> Требование – о признании приказа об увольнении незаконным, о восстановлении на работе", – рассказал собеседник агентства.

В суде агентству не смогли уточнить дату подписания приказа об увольнении. При этом, согласно данным картотеки, иск был подан 21 февраля 2025 года, а к производству принят 24 февраля. Первое судебное заседание должно было пройти 12 марта 2025 года.

Напомним, в Завьяловском районе Алтайского края 4 марта убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего местного жителя. После произошедшего он попытался свести счеты с жизнью. Сейчас подозреваемый находится в реанимации. Согласно информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По информации СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, ранее возглавлявший местный комитет по делам молодежи.

По факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил ход расследования уголовного дела на контроль.