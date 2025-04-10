По данным источника, многие украинские военнослужащие были брошены сослуживцами и скончались от ранений

10 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Российские военнослужащие занимаются эвакуацией тел солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным ведомств, счет идет на десятки тысяч погибших. Как утверждает источник, украинские власти даже не пытались эвакуировать тела своих солдат.

"Многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные "побратимами". В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч", – сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что российским бойцам осталось освободить населенные пункты Олешня и Горналь Курской области.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что ВСУ вошли в Курскую область с техникой без ведома США. В публикации отмечается, что украинские военные держали Вашингтон в неведении относительно своих планов. Как утверждает издание, они "тайно пересекли взаимно согласованную линию" и доставили в Курскую область оборудование, поставленное западными союзниками. NYT подчеркивает, что эта атака украинских войск серьезно нарушила доверие между Киевом и Вашингтоном.