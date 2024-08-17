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ТАСС сообщил об увольнении советника министра обороны времен Шойгу

Агентство опубликовало материал с его комментарием, где он указан как экс-советник

17 августа 2024, 07:12, ИА Амител

Андрей Ильницкий / Фото: Анвар Галеев/ТАСС
Андрей Ильницкий / Фото: Анвар Галеев/ТАСС

Советник экс-министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий более не работает в военном ведомстве. Об этом следует из публикации ТАСС.

Агентство опубликовало материал с его комментарием, согласно которому нападение ВСУ в Курской области управляется и согласовывается с западными спецслужбами. Ильницкий назван в тексте "военным экспертом, бывшим советником министра обороны".

Ильницкий был советником с 2015 года — когда ведомство возглавлял Шойгу. Теперь Минобороны руководит Андрей Белоусов. РБК отмечает, что будучи на должности Ильницкий. Например, в "Международной жизни" в прошлом году он высказывался о ментальной войне между Западом и Россией.

Минобороны

Комментарии 4

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Гость

07:33:54 17-08-2024

Вот оказывается кто посоветовал?

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Гость

09:53:29 17-08-2024

Никто их не увольняется, ушли на заслуженную военную пенсию, по собственному желанию.

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Гость

12:55:18 17-08-2024

Гость (09:53:29 17-08-2024) Никто их не увольняется, ушли на заслуженную военную пенсию,... Точно заслеженную ?

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Константин

11:54:08 17-08-2024

"ТАСС уполномочен заявить" - а ведь когда это звучало.

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