ТАСС сообщил об увольнении советника министра обороны времен Шойгу
Агентство опубликовало материал с его комментарием, где он указан как экс-советник
17 августа 2024, 07:12, ИА Амител
Советник экс-министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий более не работает в военном ведомстве. Об этом следует из публикации ТАСС.
Агентство опубликовало материал с его комментарием, согласно которому нападение ВСУ в Курской области управляется и согласовывается с западными спецслужбами. Ильницкий назван в тексте "военным экспертом, бывшим советником министра обороны".
Ильницкий был советником с 2015 года — когда ведомство возглавлял Шойгу. Теперь Минобороны руководит Андрей Белоусов. РБК отмечает, что будучи на должности Ильницкий. Например, в "Международной жизни" в прошлом году он высказывался о ментальной войне между Западом и Россией.
07:33:54 17-08-2024
Вот оказывается кто посоветовал?
09:53:29 17-08-2024
Никто их не увольняется, ушли на заслуженную военную пенсию, по собственному желанию.
12:55:18 17-08-2024
Гость (09:53:29 17-08-2024) Никто их не увольняется, ушли на заслуженную военную пенсию,... Точно заслеженную ?
11:54:08 17-08-2024
"ТАСС уполномочен заявить" - а ведь когда это звучало.