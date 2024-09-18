ТАСС: умер второй сотрудник охраны офиса Wildberries, раненный во время стрельбы
По информации СМИ, мужчине был 41 год
18 сентября 2024, 20:39, ИА Амител
Свеча / Фото: unsplash.com
Второй сотрудник охраны офиса Wildberries, раненый в результате стрельбы, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).
"Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries", – сказал собеседник агентства.
По информации Telegram-канала Mash, первый погибший – охранник Ислам Эльмурзиев. Он родом из Новосибирска, выступал в Fight Night. Второй погибший – 41-летний Адам Алмазов. Он был вместе с Эльмурзиевым на дежурстве.
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