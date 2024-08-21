ТАСС: в Курской области из-за атак ВСУ погиб 31 человек

143 получили травмы

21 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Российские военные / Фото: Минобороны РФ

В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадали 143 человека, еще 31 погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести", — заявил источник агентства.

Напомним, что украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа. По данным Минобороны на 20 августа, общие потери ВСУ на направлении превысили 4130 солдат и 58 танков. Суточные потери достигли до 350 военнослужащих.