ТАСС: в Курской области из-за атак ВСУ погиб 31 человек
143 получили травмы
21 августа 2024, 17:40, ИА Амител
Российские военные / Фото: Минобороны РФ
В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадали 143 человека, еще 31 погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
"На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести", — заявил источник агентства.
Напомним, что украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа. По данным Минобороны на 20 августа, общие потери ВСУ на направлении превысили 4130 солдат и 58 танков. Суточные потери достигли до 350 военнослужащих.
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10:20:53 22-08-2024
Так вчера Апти рапортовал что основные силы вторгшихся все полностью уничтожены. Так почему тогда Курская область до сих пор не освобождена? Кто нам врёт?
18:49:45 22-08-2024
почему гражданские люди там упорно сидят? почему не уехали-то??? абсолютно не понимаю