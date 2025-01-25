Рассказываем, как христианская великомученица стала покровительницей студенчества

25 января 2025, 06:45, ИА Амител

Икона казни святой Татьяны и ее отца в храме св. Татьяны при факультете журналистики МГУ / Фото: Википедия

25 января в России отмечают Татьянин день. Пусть по этому поводу и не объявляют выходной (хотя в этот раз торжество выпало на субботу), но праздник в нашей стране отмечают с размахом. Все потому, что эту дату считают днем всех студентов – не только тех, кто учится сейчас, но и тех, кто давно окончил университет. И еще, само собой, в этот день поздравляют всех Татьян. Хотя изначально праздник был исключительно религиозным.

О том, кто такая святая Татьяна и как она стала не только великомученицей, но и покровительницей студенчества, – в материале amic.ru.

1 Татьянин день – что это за праздник? На самом деле в этот день отмечаются два праздника, которые исторически "склеились" вместе. Первый – День святой Татьяны, который посвящен великомученице Татиане Римской. Второй – День студента.

2 Кто такая святая Татьяна? Согласно преданиям, Татиана была дочерью консула, служившего в Римской империи. Втайне мужчина исповедовал христианство и передал свою веру дочери. Повзрослев, она сама начала служить Христу, помогать бедным и нуждающимся. В те же времена в Риме вновь усилились гонения христиан. Гнев властей пал в том числе и на Татиану. Девушку привели в храм Аполлона и пытались силой заставить отречься от Христа и поклониться языческим богам. Но вера христианки была непреклонной. Одна из легенд гласит, что после ее молитв случилось землетрясение, которое разрушило храм вместе с идолами языческих богов. После этого девушку стали истязать. С этим тоже связано немало легенд. Согласно древним писаниям, мучители жестоко издевались над Татианой, но каждое утро видели ее вновь целой и невредимой. Тогда ее бросили на съедение льву. Но зверь начал лишь ластиться к христианке и облизывать ее. Костер, в который бросили Татиану, погас. Только тогда мучители решили отсечь голову и девушке, и ее отцу. Чуть позднее Татиану признали святой. С 235 года ее почитают как мученицу.

3 Почему Татьянин день считается праздником всех студентов? "Студенческий" оттенок религиозный праздник приобрел в 1755 году, во времена правления Елизаветы Петровны. Именно в Татьянин день императрица одобрила создание Московского университета, который сейчас известен как МГУ им. Ломоносова. Кстати, одним из кураторов учреждения стал известный меценат Иван Шувалов, который в те времена был фаворитом императрицы. Поговаривают, что именно он выбрал днем основания вуза Татьянин день – в честь именин своей матери. Но это лишь догадки некоторых историков. Так 25 января стало еще и днем всех студентов. Тем более что в те времена к этой дате заканчивалась сессия и начинались каникулы. Позднее при университете открыли и храм в честь святой Татианы. В советские времена его закрыли, а сам праздник перестали отмечать с размахом. Но с распадом СССР традиция вернулась, а храм восстановили. В 2005 году президент России своим указом учредил в этот день официальный праздник – День российского студенчества.

4 Как принято праздновать Татьянин день? Студенты считают святую Татиану своей покровительницей. Раньше 25 января они обращались к ней с молитвами: просили помощи в учебе и успехов в других сферах жизни. Важной традицией было посвящение Церкви. Сегодня немало внимания уделяется и светским мероприятиям. Торжества, как правило, проходят в вузах. Также свои праздничные программы и флешмобы организовывают и молодежные организации. Ну а для студентов, которые к празднику успели закрыть сессию, Татьянин день – возможность еще и отлично повеселиться. Кроме того, 25 января – именины всех Татьян. Так что всех женщин, которые носят это красивое имя, также принято поздравлять с праздником.