Татьянин день. Что это за праздник, кто такая святая Татиана и почему ее чтут студенты?
Рассказываем, как христианская великомученица стала покровительницей студенчества
25 января 2025, 06:45, ИА Амител
Икона казни святой Татьяны и ее отца в храме св. Татьяны при факультете журналистики МГУ / Фото: Википедия
25 января в России отмечают Татьянин день. Пусть по этому поводу и не объявляют выходной (хотя в этот раз торжество выпало на субботу), но праздник в нашей стране отмечают с размахом. Все потому, что эту дату считают днем всех студентов – не только тех, кто учится сейчас, но и тех, кто давно окончил университет. И еще, само собой, в этот день поздравляют всех Татьян. Хотя изначально праздник был исключительно религиозным.
О том, кто такая святая Татьяна и как она стала не только великомученицей, но и покровительницей студенчества, – в материале amic.ru.
1
Татьянин день – что это за праздник?
На самом деле в этот день отмечаются два праздника, которые исторически "склеились" вместе. Первый – День святой Татьяны, который посвящен великомученице Татиане Римской. Второй – День студента.
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Кто такая святая Татьяна?
Согласно преданиям, Татиана была дочерью консула, служившего в Римской империи. Втайне мужчина исповедовал христианство и передал свою веру дочери. Повзрослев, она сама начала служить Христу, помогать бедным и нуждающимся.
В те же времена в Риме вновь усилились гонения христиан. Гнев властей пал в том числе и на Татиану. Девушку привели в храм Аполлона и пытались силой заставить отречься от Христа и поклониться языческим богам. Но вера христианки была непреклонной. Одна из легенд гласит, что после ее молитв случилось землетрясение, которое разрушило храм вместе с идолами языческих богов.
После этого девушку стали истязать. С этим тоже связано немало легенд. Согласно древним писаниям, мучители жестоко издевались над Татианой, но каждое утро видели ее вновь целой и невредимой. Тогда ее бросили на съедение льву. Но зверь начал лишь ластиться к христианке и облизывать ее. Костер, в который бросили Татиану, погас.
Только тогда мучители решили отсечь голову и девушке, и ее отцу. Чуть позднее Татиану признали святой. С 235 года ее почитают как мученицу.
3
Почему Татьянин день считается праздником всех студентов?
"Студенческий" оттенок религиозный праздник приобрел в 1755 году, во времена правления Елизаветы Петровны. Именно в Татьянин день императрица одобрила создание Московского университета, который сейчас известен как МГУ им. Ломоносова.
Кстати, одним из кураторов учреждения стал известный меценат Иван Шувалов, который в те времена был фаворитом императрицы. Поговаривают, что именно он выбрал днем основания вуза Татьянин день – в честь именин своей матери. Но это лишь догадки некоторых историков.
Так 25 января стало еще и днем всех студентов. Тем более что в те времена к этой дате заканчивалась сессия и начинались каникулы.
Позднее при университете открыли и храм в честь святой Татианы. В советские времена его закрыли, а сам праздник перестали отмечать с размахом. Но с распадом СССР традиция вернулась, а храм восстановили.
В 2005 году президент России своим указом учредил в этот день официальный праздник – День российского студенчества.
4
Как принято праздновать Татьянин день?
Студенты считают святую Татиану своей покровительницей. Раньше 25 января они обращались к ней с молитвами: просили помощи в учебе и успехов в других сферах жизни. Важной традицией было посвящение Церкви.
Сегодня немало внимания уделяется и светским мероприятиям. Торжества, как правило, проходят в вузах. Также свои праздничные программы и флешмобы организовывают и молодежные организации.
Ну а для студентов, которые к празднику успели закрыть сессию, Татьянин день – возможность еще и отлично повеселиться.
Кроме того, 25 января – именины всех Татьян. Так что всех женщин, которые носят это красивое имя, также принято поздравлять с праздником.
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Какие есть народные приметы на Татьянин день?
Главные приметы на Татьянин день на Руси были связаны с погодой и предстоящим годом.
- Солнце показалось рано – весна скоро придет.
- Стоят морозы – урожай будет хорошим.
- Идет снег – летом будет много дождей.
- Большие сугробы – будет очень много хлеба.
- Небо чистое и очень звездное – совсем скоро начнет теплеть.
07:19:05 24-01-2025
мучители жестоко издевались --- ну сейчас же они горят уже почти 1800 лет
18:45:50 25-01-2025
Гость (07:19:05 24-01-2025) мучители жестоко издевались --- ну сейчас же они горят уже п...
Пруфы есть?
12:55:14 24-01-2025
И как раньше-то учились без этого всего?
02:28:12 25-01-2025
На Алиэкспресс существует много видов товара с логотипом "Я был нормальным, пока не встретил Таню".
15:02:17 25-01-2025
Гость (02:28:12 25-01-2025) На Алиэкспресс существует много видов товара с логотипом "Я ... Тани рулят! :)
10:28:31 25-01-2025
Спасибо святой мученице Татьяне за всё!
19:40:45 25-01-2025
Гость (10:28:31 25-01-2025) Спасибо святой мученице Татьяне за всё!... Плюсую, с праздником всех Татьян!
15:01:40 25-01-2025
Студенты чтут профессуру, лекции и семинары. Сессию. Каникулы. Вот не надо тут приплетать "покровителей".