Таяние ледника Актру на Алтае приведёт к изменению климата и природным катаклизмам

Левый Актру активно терял массу на протяжении второй половины XX века

28 февраля 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай крупный ледник Актру потерял более 25% массы за 60 лет, сообщает "МК-Барнаул".

"Тенденция сокращения площади ледников сохранилась: баланс их массы вновь оказался отрицательным – минус 603 мм водного эквивалента, или 70 см льда со всей площади ледника. Для Малого и Правого Актру наибольшие потери зафиксированы с 1975 по 2000 год. Левый Актру активно терял массу на протяжении второй половины XX века, общая потеря его массы за 60 лет составила более 25%, и порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия", – рассказали учёные Томского госуниверситета.

Специалисты подчеркнули, что таяние ледников может привести к изменению климата и новым природным катаклизмам – повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.

Кроме того, добавили эксперты, из-за интенсивного таяния ледников происходят климатические изменения и на региональном уровне, что, например, увеличивает риски для посещения этих районов туристами.

Ранее сообщили, что глобальное потепление сдвигает лесные границы в Горном Алтае.