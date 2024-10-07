Тайная жизнь бизнеса: зачем барнаульские предприниматели идут к тарологам

Жители и бизнес Алтайского края массово обращаются к тарологам, но скрывают это

07 октября 2024, 11:10, ИА Амител

В России отмечают небывалый ажиотаж на услуги эзотериков, психологов и биоэнергетиков. И если раньше граждане в основном просили "вернуть любовь", то сейчас к ним обращаются предприниматели – хотят получить "напутственные мысли" по развитию бизнеса. В социальных сетях люди утверждают, что в некоторых компаниях перед трудоустройством кандидатов отправляют пройти таролога. Как развиваются подобные услуги в Барнауле и стоит ли доверять подсказкам высших сил и собственного подсознания – в материале amic.ru.

Счастливые не гадают

В Барнауле интерес к эзотерике тоже растет, подтверждают опрошенные редакцией тарологи и психологи. И главную причину этого тренда эксперты видят в нестабильности общественно-политической ситуации.

"Счастливый, уверенный в завтрашнем дне человек не пойдет делать расклад на Таро. Но как только уровень общественной и личной тревоги повышается, люди начинают искать способы избавиться от этой неприятной эмоции", – соглашается и барнаульский таролог Галина Петрик. В ее практике бум случился с началом специальной военной операции. И тогда самые популярные запросы клиентов были: "заберут – не заберут", "выживет – не выживет", "скрыться от мобилизации или честно отслужить".

Эксперты отмечают, что в условиях относительной стабильности в среднем на день приходится две-три консультации. А в периоды обострения социально-политической ситуации от клиентов нет отбоя. Кстати, скачка тарифов на подобные услуги в Барнауле в ближайшее время не ожидается. Цена индексируется ежегодно, но не более чем на 10-15%, а основная причина – увеличение стоимости курсов повышения квалификации. Да, эти специалисты тоже инвестируют в личный бренд.

"Цена напрямую зависит от профессионализма специалиста. Если человек основывается в своих выводах на поверхностном изложении информации из популярных обучающих книжек, его работа не будет пользоваться спросом", – говорит Галина Петрик.

Новая норма

Эксперты сходятся во мнении, что легализация психологических и эзотерических практик в обществе – явный признак формирования новой социальной нормы. Колоссальную роль в этом сыграл интернет.

"Мир изменился, стал максимально открытым. Раньше человек принимал решения на основе традиций или опыта. С приходом интернета наши представления о том, что одинаковые ситуации у разных людей могут развиваться по разным сценариям, значительно расширились. И психика сразу же откликнулась на эту новую реальность через поведенческие модели толерантности и конформности", – пояснила Лариса Головина.То есть ко многим фактам, которые когда-то казались нам странными и неадекватными, мы стали относиться совершенно спокойно.

"Скажи кому-то еще лет пять назад, что некая компания набирает сотрудников с помощью таролога, все бы решили, что у ее руководителей не все дома. Но сейчас мы видим все больше примеров использования эзотерических инструментов в принятии управленческих решений, и в какой-то момент общество окончательно признает: ну и нормально – значит, теперь этот мир выглядит так", – говорит нейропсихолог.

Тайная жизнь людей и бизнеса

Сейчас же люди хоть и обращаются к эзотерикам, но делают это чуть ли не тайно. По крайней мере, в Алтайском крае.

"У моих онлайн-клиентов из европейской части России подход к подобным практикам намного проще – для них это уже часть жизни. Когда же я затрагиваю тему своей работы в Барнауле, то вижу отношение, мягко говоря, настороженное: "Я же не больной, чтоб таким заниматься". Но подобных историй становится все меньше, отмечает психолог, работающая с метафорическими картами, и автор собственного преподавательского курса по данной методике Анна Макеева.

Об этом же говорит и таролог Галина Петрик:

"У нас даже визит к психологу многие воспринимают как что-то постыдное, а уж к тарологу, нумерологу или другим представителям эзотерической сферы – тем более. О таком опыте предпочитают молчать. Однажды я предложила постоянной клиентке хорошую скидку взамен на ее рекомендации меня как эксперта своим знакомым. Она отказалась, объяснив это тем, что никто в ее окружении не знает и не должен знать об этой стороне ее жизни".Тем более не афишируют обращение к нетрадиционным методам предприниматели. Хотя интерес у барнаульского бизнеса к подобным услугам есть. Так, Галина Петрик проводила сессии для салона красоты, кальянной и нескольких предприятий общественного питания. А Анна Макеева работала с барнаульскими HR-агентствами. В основном это групповые занятия на командообразование: помощь в исследовании личностного потенциала сотрудников и поиск решений по интеграции этого потенциала в эффективное решение бизнес-задач.

Эксперты подчеркивают: предприниматели обращаются не за готовыми ответами на свои вопросы, а, скорее, чтобы укрепиться в собственных выводах и решениях, к которым уже пришли сами, или чтобы открыть какие-то дополнительные нюансы для развития своих проектов.

Для этого, в частности, используются различные инструменты для работы с собственным подсознанием. Например, метафорические карты – официально признанный в психологии метод, эффективность которого подтверждена множеством научных работ. Но и карты Таро, являющиеся вроде бы эзотерическим атрибутом, в руках опытного психолога могут работать точно так же, убеждена Анна Макеева:

"Они не дают готовых ответов – пойди туда и сделай это. Они подсказывают лишь направление, в котором стоит двигаться. Как правило, человек его уже имеет в своем подсознании, но по каким-то причинам не видит нужных решений, и психолог с помощью наводящих вопросов и ассоциативных визуализаций помогает вытащить их на поверхность".

В этом убедились сотрудники барнаульской НКО "Новые решения" – организация часто привлекает Анну Макееву в качестве наставника в проекты по преодолению профессионального выгорания и помощи родителям в воспитании подростков:

"Метафорические карты – это не про гадание. Это эффективный и при этом тактичный инструмент. Вам ничего не навязывают, а дают поле для размышления, помогают человеку активно включиться в анализ ситуации. Я и сама, когда пишу заявки на гранты, нередко пользуюсь метафорическими картами, например, в проработке целей проекта. Порой ты до конца их не видишь сам, но благодаря ассоциативной подсказке вдруг всплывает некий аспект, с помощью которого все встает на свои места", – говорит заместитель директора НКО "Новые решения" Наталья Калашникова.

Парадоксы веры и знания

Запрос на самопознание и саморазвитие – один из главных трендов современного общества, утверждают собеседники. Причем обращаются очень начитанные, образованные, глубокомыслящие люди.

"Это люди, которые активно ищут путь своей души, часто – глубоко верующие в Бога, посещающие церковь. Они обращаются не только к Таро, но и к нумерологии, к рунам, но при этом вовсе не лишены скепсиса в отношении этих практик. Недаром же говорят: умный всегда сомневается, а дурак всегда уверен в своей правоте. И, кстати, примерно в 70% случаев во время сессии выясняется, что тревога и неуверенность человека вызваны проблемами психологического плана", – рассказывает Галина Петрик.

Но к психологам же в этом состоянии обратиться сложно. "Когда наш внутренний ребенок растерян, беспомощен, ему хочется быстрого облегчения. Это как с физическим здоровьем. Кого-то прижало – выпил таблетку, отпустило и забыл. А кто-то таблеткой не ограничится, а пройдет полный курс лечения, чтобы эта ситуация не повторялась", – объясняет Анна Макеева.

Галина Петрик подтверждает: "Отправляю к психологам – идут единицы. Ведь там одним визитом, как у тарологов, не обойдешься – вам не дадут готовых решений, а выведут на уровень глубокой и самостоятельной проработки проблемы. Не все клиенты готовы к этому – с нами получается проще и быстрее".