Тайная жизнь бизнеса: зачем барнаульские предприниматели идут к тарологам
Жители и бизнес Алтайского края массово обращаются к тарологам, но скрывают это
07 октября 2024, 11:10, ИА Амител
В России отмечают небывалый ажиотаж на услуги эзотериков, психологов и биоэнергетиков. И если раньше граждане в основном просили "вернуть любовь", то сейчас к ним обращаются предприниматели – хотят получить "напутственные мысли" по развитию бизнеса. В социальных сетях люди утверждают, что в некоторых компаниях перед трудоустройством кандидатов отправляют пройти таролога. Как развиваются подобные услуги в Барнауле и стоит ли доверять подсказкам высших сил и собственного подсознания – в материале amic.ru.
Счастливые не гадают
В Барнауле интерес к эзотерике тоже растет, подтверждают опрошенные редакцией тарологи и психологи. И главную причину этого тренда эксперты видят в нестабильности общественно-политической ситуации.
"Счастливый, уверенный в завтрашнем дне человек не пойдет делать расклад на Таро. Но как только уровень общественной и личной тревоги повышается, люди начинают искать способы избавиться от этой неприятной эмоции", – соглашается и барнаульский таролог Галина Петрик. В ее практике бум случился с началом специальной военной операции. И тогда самые популярные запросы клиентов были: "заберут – не заберут", "выживет – не выживет", "скрыться от мобилизации или честно отслужить".
Эксперты отмечают, что в условиях относительной стабильности в среднем на день приходится две-три консультации. А в периоды обострения социально-политической ситуации от клиентов нет отбоя. Кстати, скачка тарифов на подобные услуги в Барнауле в ближайшее время не ожидается. Цена индексируется ежегодно, но не более чем на 10-15%, а основная причина – увеличение стоимости курсов повышения квалификации. Да, эти специалисты тоже инвестируют в личный бренд.
"Цена напрямую зависит от профессионализма специалиста. Если человек основывается в своих выводах на поверхностном изложении информации из популярных обучающих книжек, его работа не будет пользоваться спросом", – говорит Галина Петрик.
Новая норма
Эксперты сходятся во мнении, что легализация психологических и эзотерических практик в обществе – явный признак формирования новой социальной нормы. Колоссальную роль в этом сыграл интернет.
"Мир изменился, стал максимально открытым. Раньше человек принимал решения на основе традиций или опыта. С приходом интернета наши представления о том, что одинаковые ситуации у разных людей могут развиваться по разным сценариям, значительно расширились. И психика сразу же откликнулась на эту новую реальность через поведенческие модели толерантности и конформности", – пояснила Лариса Головина.То есть ко многим фактам, которые когда-то казались нам странными и неадекватными, мы стали относиться совершенно спокойно.
"Скажи кому-то еще лет пять назад, что некая компания набирает сотрудников с помощью таролога, все бы решили, что у ее руководителей не все дома. Но сейчас мы видим все больше примеров использования эзотерических инструментов в принятии управленческих решений, и в какой-то момент общество окончательно признает: ну и нормально – значит, теперь этот мир выглядит так", – говорит нейропсихолог.
Тайная жизнь людей и бизнеса
Сейчас же люди хоть и обращаются к эзотерикам, но делают это чуть ли не тайно. По крайней мере, в Алтайском крае.
"У моих онлайн-клиентов из европейской части России подход к подобным практикам намного проще – для них это уже часть жизни. Когда же я затрагиваю тему своей работы в Барнауле, то вижу отношение, мягко говоря, настороженное: "Я же не больной, чтоб таким заниматься". Но подобных историй становится все меньше, отмечает психолог, работающая с метафорическими картами, и автор собственного преподавательского курса по данной методике Анна Макеева.
Об этом же говорит и таролог Галина Петрик:
"У нас даже визит к психологу многие воспринимают как что-то постыдное, а уж к тарологу, нумерологу или другим представителям эзотерической сферы – тем более. О таком опыте предпочитают молчать. Однажды я предложила постоянной клиентке хорошую скидку взамен на ее рекомендации меня как эксперта своим знакомым. Она отказалась, объяснив это тем, что никто в ее окружении не знает и не должен знать об этой стороне ее жизни".Тем более не афишируют обращение к нетрадиционным методам предприниматели. Хотя интерес у барнаульского бизнеса к подобным услугам есть. Так, Галина Петрик проводила сессии для салона красоты, кальянной и нескольких предприятий общественного питания. А Анна Макеева работала с барнаульскими HR-агентствами. В основном это групповые занятия на командообразование: помощь в исследовании личностного потенциала сотрудников и поиск решений по интеграции этого потенциала в эффективное решение бизнес-задач.
Эксперты подчеркивают: предприниматели обращаются не за готовыми ответами на свои вопросы, а, скорее, чтобы укрепиться в собственных выводах и решениях, к которым уже пришли сами, или чтобы открыть какие-то дополнительные нюансы для развития своих проектов.
Для этого, в частности, используются различные инструменты для работы с собственным подсознанием. Например, метафорические карты – официально признанный в психологии метод, эффективность которого подтверждена множеством научных работ. Но и карты Таро, являющиеся вроде бы эзотерическим атрибутом, в руках опытного психолога могут работать точно так же, убеждена Анна Макеева:
"Они не дают готовых ответов – пойди туда и сделай это. Они подсказывают лишь направление, в котором стоит двигаться. Как правило, человек его уже имеет в своем подсознании, но по каким-то причинам не видит нужных решений, и психолог с помощью наводящих вопросов и ассоциативных визуализаций помогает вытащить их на поверхность".
В этом убедились сотрудники барнаульской НКО "Новые решения" – организация часто привлекает Анну Макееву в качестве наставника в проекты по преодолению профессионального выгорания и помощи родителям в воспитании подростков:
"Метафорические карты – это не про гадание. Это эффективный и при этом тактичный инструмент. Вам ничего не навязывают, а дают поле для размышления, помогают человеку активно включиться в анализ ситуации. Я и сама, когда пишу заявки на гранты, нередко пользуюсь метафорическими картами, например, в проработке целей проекта. Порой ты до конца их не видишь сам, но благодаря ассоциативной подсказке вдруг всплывает некий аспект, с помощью которого все встает на свои места", – говорит заместитель директора НКО "Новые решения" Наталья Калашникова.
Парадоксы веры и знания
Запрос на самопознание и саморазвитие – один из главных трендов современного общества, утверждают собеседники. Причем обращаются очень начитанные, образованные, глубокомыслящие люди.
"Это люди, которые активно ищут путь своей души, часто – глубоко верующие в Бога, посещающие церковь. Они обращаются не только к Таро, но и к нумерологии, к рунам, но при этом вовсе не лишены скепсиса в отношении этих практик. Недаром же говорят: умный всегда сомневается, а дурак всегда уверен в своей правоте. И, кстати, примерно в 70% случаев во время сессии выясняется, что тревога и неуверенность человека вызваны проблемами психологического плана", – рассказывает Галина Петрик.
Но к психологам же в этом состоянии обратиться сложно. "Когда наш внутренний ребенок растерян, беспомощен, ему хочется быстрого облегчения. Это как с физическим здоровьем. Кого-то прижало – выпил таблетку, отпустило и забыл. А кто-то таблеткой не ограничится, а пройдет полный курс лечения, чтобы эта ситуация не повторялась", – объясняет Анна Макеева.
Галина Петрик подтверждает: "Отправляю к психологам – идут единицы. Ведь там одним визитом, как у тарологов, не обойдешься – вам не дадут готовых решений, а выведут на уровень глубокой и самостоятельной проработки проблемы. Не все клиенты готовы к этому – с нами получается проще и быстрее".
11:33:22 07-10-2024
Хватит продвигать мракобесие. В Кашпировского верим, в Чумака верим, но тарологи это уже лишнее.
11:40:17 07-10-2024
Но мы идем вслепую в странных местах,
И все, что есть у нас - это радость и страх,
Страх, что мы хуже, чем можем,
И радость того, что все в надежных руках
11:54:27 07-10-2024
"Скажи кому-то еще лет пять назад, что некая компания набирает сотрудников с помощью таролога, все бы решили, что у ее руководителей не все дома". Это утверждение и сейчас не утратило актуальность и не утратит.
12:23:23 07-10-2024
"Ведь там одним визитом не обойдешься – вам не дадут готовых решений, а выведут на уровень глубокой и самостоятельной проработки проблемы... с нами получается проще и быстрее." - с вами не получается вообще никак, пудрите голову антинаучными сказками и на основе этого еще и раздаете советы людям. Естественно психолог не даст советов, он не имеет права. Но научит человека думать своей головой, а не перекладывать ответственность на шизотерические методы. С другой стороны страшно в каком мире мы живем, если со стороны общества есть спрос на такие услуги. Инфантилизм... И Амик как-будто это поддерживает своими статьями и ежедневными астрологическими прогнозами...
12:01:42 07-10-2024
решили, что у ее руководителей не все дома. Но сейчас мы видим все больше примеров использования эзотерических инструментов в принятии
Значит увеличилось количество руководителей,у которых не все дома!
12:17:11 07-10-2024
Не удивительно что такое происходит, мы же вернулись в средневековье.
13:31:54 07-10-2024
Гость (12:17:11 07-10-2024) Не удивительно что такое происходит, мы же вернулись в средн... Уровень образования деградирует. В советском детстве учитель был авторитетом, все слушали. Сейчас ученики посылают учителя на три буквы и весь класс сидит в телефонах. Растет поколение неэрудированных необразованных тупиц. Не все, конечно, тупицы, но большинство. Поголовное желание быть блогерами, стримерами, да открывать бьюти-салоны, реснички-ноготки. Доберегли, добоготворили, гиперопекли. Теперь понятное дело, когда в голове пустота и кашица, прямая дорога к тарологам.
09:10:34 09-10-2024
Гость (13:31:54 07-10-2024) Уровень образования деградирует. В советском детстве учитель... Детей то что ругаете - они плоть от плоть родителей. Ваша диточка тупая, сидит в телефоне, грубит учителям? Так мож в этом виноваты вы сами?
12:23:14 07-10-2024
ха! я даже не удивлюсь, если завтра выяснится, что многие наши политики сегодня захаживают к эзотерикам. И всегда так было - и к Ванге ездили и к Джуне. мракобесие было частью жизни во все времена. И, кстати, еще большой вопрос, какую из частей - считать мракобесием. Иногда жертвоприношение каким-нибудь сердцем свиньи кажется невинной шалостью по сравнению с "развлечениями" сильных мира, про которые нет нет да и просочится. Думаете фильмы типа "Игра в кальмара" или "Охота на пиранью" не на реальных событиях основаны?
13:50:32 07-10-2024
гость (12:23:14 07-10-2024) ха! я даже не удивлюсь, если завтра выяснится, что многие на... думаю что нет
12:26:12 07-10-2024
Это всё мелочи, по сравнению с тем, что один макаронный барон в нашем городе с эльфами и гномами общается...
22:58:19 08-10-2024
Гость (12:26:12 07-10-2024) Это всё мелочи, по сравнению с тем, что один макаронный баро... Оттт это завернуло )), может просто он их знает а мы нет?))
12:37:51 07-10-2024
Про шызо читали?
Оно.
13:32:56 07-10-2024
Осеннее обострение