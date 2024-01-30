Тайны платоновской усадьбы: в санатории "Сосновый бор" пройдет светский бал XIX века
Принять участие в мероприятии могут все желающие
30 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K8jif
Вы когда-нибудь мечтали побывать на настоящем балу? Представляете, как выглядели бы в наряде XIX века – в пышном платье и элегантной шляпке? А хотели бы научиться танцевать вальс или полонез? Если да, то у вас есть уникальная возможность сделать все это на ежегодном "Платоновском балу", который пройдет 17 февраля 2024 года. Это будет десятое по счету мероприятие, организованное санаторием "Сосновый бор", и оно будет посвящено 170-летию выдающегося барнаульского деятеля – Ивана Платонова. Дам и кавалеров ждут конкурсы, игры и светские танцы, а также вкусные угощения.
Программа мероприятия
Бал посвятят мистическим историям и тайнам, которые окружали семью потомственного дворянина и его усадьбу. Гости узнают больше о жизни Платонова и разгадают загадки его судьбы.
"Вечерки"
Вечером 16 февраля пройдет музыкально-развлекательное мероприятие, где гости познакомятся друг с другом, обсудят предстоящий бал и смогут провести время в непринужденной атмосфере.
"Платоновский бал"
Главное мероприятие начнется 17 февраля в 20:00 и продлится около четырех часов. В программе: вальсы, падеграс, полонез, кадрили и другие танцы. Гости примут участие в танцевальных мастер-классах или просто насладятся атмосферой веселья и праздника. На балу проведут увлекательные игры и конкурсы, а также состоится розыгрыш призов, главным из которых станет "Тур выходного дня" в доме купца Платонова.
"Платоновские забавы"
Завершится бал 18 февраля народными гуляньями с играми, забавами и праздничным угощением.
В этом году организовать мероприятие санаторию "Сосновый бор" помогают специалисты из "Школы публичных выступлений Борнеманн". Ребята всегда творчески и креативно подходят к организации различных мероприятий, начиная от свадеб и юбилеев, заканчивая театральными постановками. Так что будет весело, а яркие воспоминания останутся с вами надолго.
Дресс-код и стоимость
Чтобы лучше окунуться в атмосферу изысканного праздника и истории, кавалеры могут выбрать для себя вечерний костюм, а дамы – элегантное вечернее платье. А те, кто придет в тематических нарядах эпохи XIX века, получат особые подарки.
Отдохнуть, весело провести время и узнать тайны платоновской усадьбы взрослые смогут от 4,7 тыс. до 10,4 тыс. руб. Стоимость зависит от типа размещения, питания, напитков, количества дней пребывания и т. п. Дети до 14 лет повеселятся за 3,5 тыс. руб. (питание и проживание по прайсу).
Узнать подробнее о номерах, питании и программе мероприятия можно по телефону +7-964-086-1920.
Историческая справка
Будучи барнаульским предпринимателем, Иван Платонов внес значительный вклад в развитие города (установление телефонной станции, водопровода и электричества). Он также оказывал финансовую поддержку школам, гимназиям и больницам. Дом купца в Барнауле на улице Пушкина сохранился до наших дней. Летнее время он проводил на даче в с. Зудилово. Сейчас она находится на территории санатория "Сосновый бор". Это место очень полюбилось гостям дворянина, которых он часто приглашал на отдых: дамы и кавалеры гуляли, играли в подвижные игры, устраивали скачки, купались и обедали на открытом воздухе.
Позже дача Ивана Платонова была передана в пользование профсоюзам работников мукомольной промышленности и в 1929 году здесь открыли дом отдыха.
Возрастное ограничение 12+
АО "Санаторий Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
Электронная почта Sales@sb22.ru
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11:53:17 30-01-2024
Были на Платоновском балу в прошлом году очень понравилось мероприятие. Торжественно, красиво, не то что ивлеевская вакханалия.
13:14:28 30-01-2024
Ольга (11:53:17 30-01-2024) Были на Платоновском балу в прошлом году очень понравилось м... Женщина, дак вы ещё и на ивлеевской вечеринке были ? Неугомонная вы какая!
12:18:33 30-01-2024
Мы встречали 2023 год в этом санатории. Вообще не понравилась программа - 5 часов смотрели концерт, примерно в 4 утра объявили танцы, когда уже все наелись, напились, устали и пошли спать. Мы остались, хотели потанцевать, но музыка была не танцевальная "У леса на опушке жила зима в избушке", "Трава у дома", "Розовые розы Светке Соколовой" и проч.совдепия. На след.день была дискотека, думали оторвёмся, но опять этот же репертуар. Повернулись и ушли. Организаторы вообще в музыке не ориентируются
13:11:27 30-01-2024
Судя по фото, ролевые игры свингеров.