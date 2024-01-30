Тайны платоновской усадьбы: в санатории "Сосновый бор" пройдет светский бал XIX века

Принять участие в мероприятии могут все желающие

30 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K8jif

"Платоновский бал", архив 2023 года / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Вы когда-нибудь мечтали побывать на настоящем балу? Представляете, как выглядели бы в наряде XIX века – в пышном платье и элегантной шляпке? А хотели бы научиться танцевать вальс или полонез? Если да, то у вас есть уникальная возможность сделать все это на ежегодном "Платоновском балу", который пройдет 17 февраля 2024 года. Это будет десятое по счету мероприятие, организованное санаторием "Сосновый бор", и оно будет посвящено 170-летию выдающегося барнаульского деятеля – Ивана Платонова. Дам и кавалеров ждут конкурсы, игры и светские танцы, а также вкусные угощения.

Программа мероприятия

Бал посвятят мистическим историям и тайнам, которые окружали семью потомственного дворянина и его усадьбу. Гости узнают больше о жизни Платонова и разгадают загадки его судьбы.

"Вечерки"

Вечером 16 февраля пройдет музыкально-развлекательное мероприятие, где гости познакомятся друг с другом, обсудят предстоящий бал и смогут провести время в непринужденной атмосфере.

"Платоновский бал"

Главное мероприятие начнется 17 февраля в 20:00 и продлится около четырех часов. В программе: вальсы, падеграс, полонез, кадрили и другие танцы. Гости примут участие в танцевальных мастер-классах или просто насладятся атмосферой веселья и праздника. На балу проведут увлекательные игры и конкурсы, а также состоится розыгрыш призов, главным из которых станет "Тур выходного дня" в доме купца Платонова.

"Платоновские забавы"

Завершится бал 18 февраля народными гуляньями с играми, забавами и праздничным угощением.

В этом году организовать мероприятие санаторию "Сосновый бор" помогают специалисты из "Школы публичных выступлений Борнеманн". Ребята всегда творчески и креативно подходят к организации различных мероприятий, начиная от свадеб и юбилеев, заканчивая театральными постановками. Так что будет весело, а яркие воспоминания останутся с вами надолго.

"Платоновский бал", архив 2023 года / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Дресс-код и стоимость

Чтобы лучше окунуться в атмосферу изысканного праздника и истории, кавалеры могут выбрать для себя вечерний костюм, а дамы – элегантное вечернее платье. А те, кто придет в тематических нарядах эпохи XIX века, получат особые подарки.

Отдохнуть, весело провести время и узнать тайны платоновской усадьбы взрослые смогут от 4,7 тыс. до 10,4 тыс. руб. Стоимость зависит от типа размещения, питания, напитков, количества дней пребывания и т. п. Дети до 14 лет повеселятся за 3,5 тыс. руб. (питание и проживание по прайсу).

Узнать подробнее о номерах, питании и программе мероприятия можно по телефону +7-964-086-1920.

Историческая справка

Будучи барнаульским предпринимателем, Иван Платонов внес значительный вклад в развитие города (установление телефонной станции, водопровода и электричества). Он также оказывал финансовую поддержку школам, гимназиям и больницам. Дом купца в Барнауле на улице Пушкина сохранился до наших дней. Летнее время он проводил на даче в с. Зудилово. Сейчас она находится на территории санатория "Сосновый бор". Это место очень полюбилось гостям дворянина, которых он часто приглашал на отдых: дамы и кавалеры гуляли, играли в подвижные игры, устраивали скачки, купались и обедали на открытом воздухе.



Позже дача Ивана Платонова была передана в пользование профсоюзам работников мукомольной промышленности и в 1929 году здесь открыли дом отдыха.

Возрастное ограничение 12+

АО "Санаторий Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Электронная почта Sales@sb22.ru

"Одноклассники"

"ВКонтакте"

Реклама