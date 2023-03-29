Легендарные подкрадули снова ворвались в мир моды в 2023-м

29 марта 2023, 15:42, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Подкрадули, которые были модными в 2000-х, снова оказались на пике популярности. Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое, и нелепая обувь в очередной раз стала героем многочисленных мемов.

Как отличить подкрадули от обычных ботинок и где их продают, выяснил amic.ru.

Какую обувь называют подкрадулями?

В мире моды подкрадулями называют разную абсурдную обувь: ботинки-аладдинки с вытянутыми носами, тапки в виде хлебных батонов, кроссовки на каблуках и туфли с автомобильными логотипами.

Так что подкрадули – это отнюдь не просто не кеды.

А когда появились подкрадули?

Предположительно, экстравагантные подкрадули появились в начале 2000-х. А их сленговое название активно использовали россияне, особенно жители Самары.

Горожане называли забавным словом туфли с острым носом. Но со временем ими стала любая нелепая обувь.

Подкрадули – это синоним английского слова sneakers (в переводе – кроссовки), образованного от глагола to sneak (красться).

Когда и почему подкрадули снова стали модными?

Подкрадули снова вернулись в моду в феврале-марте 2023 года. А всё потому, что пользователи TikTok стали снимать с ними тренды. В общем, обувь завирусилась в соцсетях.

И, кстати, блогеры обсуждают не только подкрадули, но и бархатные тяги...

Что такое бархатные тяги?

Бархатные тяги – это тоже необычная обувь со странным дизайном. Такое словосочетание появилось вместе с записью голосового сообщения в WhatsApp*.

"Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята. Уффф. Кефтеме", – говорит мужчина.

На что он так реагирует, неизвестно.

*Принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России

Где купить подкрадули и бархатные тяги?

Подкрадули и бархатные тяги можно купить на "Авито". Amic.ru сделал подборку самых нелепых и дерзких пар.