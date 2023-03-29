Те ещё черевички. Что такое подкрадули и почему они снова стали популярны?
Легендарные подкрадули снова ворвались в мир моды в 2023-м
29 марта 2023, 15:42, Анастасия Бичакова
Подкрадули, которые были модными в 2000-х, снова оказались на пике популярности. Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое, и нелепая обувь в очередной раз стала героем многочисленных мемов.
Как отличить подкрадули от обычных ботинок и где их продают, выяснил amic.ru.
Какую обувь называют подкрадулями?
В мире моды подкрадулями называют разную абсурдную обувь: ботинки-аладдинки с вытянутыми носами, тапки в виде хлебных батонов, кроссовки на каблуках и туфли с автомобильными логотипами.
Так что подкрадули – это отнюдь не просто не кеды.
А когда появились подкрадули?
Предположительно, экстравагантные подкрадули появились в начале 2000-х. А их сленговое название активно использовали россияне, особенно жители Самары.
Горожане называли забавным словом туфли с острым носом. Но со временем ими стала любая нелепая обувь.
Подкрадули – это синоним английского слова sneakers (в переводе – кроссовки), образованного от глагола to sneak (красться).
Когда и почему подкрадули снова стали модными?
Подкрадули снова вернулись в моду в феврале-марте 2023 года. А всё потому, что пользователи TikTok стали снимать с ними тренды. В общем, обувь завирусилась в соцсетях.
И, кстати, блогеры обсуждают не только подкрадули, но и бархатные тяги...
Что такое бархатные тяги?
Бархатные тяги – это тоже необычная обувь со странным дизайном. Такое словосочетание появилось вместе с записью голосового сообщения в WhatsApp*.
"Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята. Уффф. Кефтеме", – говорит мужчина.
На что он так реагирует, неизвестно.
*Принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России
Где купить подкрадули и бархатные тяги?
Подкрадули и бархатные тяги можно купить на "Авито". Amic.ru сделал подборку самых нелепых и дерзких пар.
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