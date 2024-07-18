Техника Ростсельмаш поможет сибирским аграриям защитить растения и убрать урожай

Возможности агромашин оценили на "Дне сибирского поля"

18 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Jte35

Техника Ростсельмаш / Фото предоставлено ООО "Агротрак"

Прицепная, навесная и самоходная техника Ростсельмаш, как и в прошлые годы, привлекла особое внимание посетителей агрофорума "День Сибирского поля", который прошел с 10 по 12 июля в Павловском районе Алтайского края. Особенно актуальным для аграриев стал прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE*. На предприятиях Новосибирской области и Алтайского края эту технику уже используют. Это простая, но одновременно удобная и надежная агромашина.

"С защитой культурных растений нужно обстоятельно работать. Очень важны в этом деле фазы вегетации. Особое внимание аграриев сосредоточено на том, чтобы не пропустить важный этап развития растений. Чтобы успеть защитить посевы вовремя, нужно раз в месяц объехать весь пул полей и проверить на наличие вредителей, отследить фазу сорняка", – сказал руководитель обособленного подразделения компании "Бийский сахар" Мирон Гузенко.

Мирон Гузенко / Фото предоставлено ООО "Агротрак"

Для защиты растений на предприятии используют опрыскиватели RSM TS-3200 SATELLITE.

В КФХ Марата Тишкова из Алейского района Алтайского края работают два опрыскивателя Ростсельмаш. В сезон с помощью этой техники обрабатывают около 12 тысяч гектаров.

"Этот год непростой из-за обильных дождей, но со своей задачей RSM TS-3200 SATELLITE справляется. Работой техники мы довольны, проблем никаких с ней не возникало. Обрабатываем поля несколько раз в сезон, используем и для подкормки, и для защиты растений от вредителей", – отметил руководитель предприятия Марат Тишков.

Марат Тишков / Фото предоставлено ООО "Агротрак"

На стенде Ростсельмаш также было представлено другое оборудование: борона дисковая офсетная серии DV*, тандемная дисковая борона DX*, прицепной кормоуборочный комбайн STERH* и др.

В МЖК "Альва-Фарм" Черепановского района Новосибирской области уже не первый год работают бороны DV и DX. Техника за эти годы ни разу не подвела, обработали с ее помощью не одну тысячу гектаров земли, говорят в компании. И в текущем сезоне бороны Ростсельмаш уже успешно отработали предпосевную.

Техника Ростсельмаш на "Дне поля – 2024" / Фото предоставлено ООО "Агротрак"

* RSM TS-3200 SATELLITE ("РСМ ТС-3200 Сателит"); DV ("ДиВи"); DX ("ДиИкс"); STERH ("Стерх")

ООО "Агротрак"

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