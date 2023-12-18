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Технологии будущего и 3D-графика: чем развлечь детей в новогодние каникулы?

Барнаульская академия "Топ" приглашает школьников в IT-лагерь

18 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWBVb

Дети в академии "Топ" / Фото предоставлено компанией
Дети в академии "Топ" / Фото предоставлено компанией

Совсем скоро наступят зимние каникулы, которые в большинстве своем проходят так: ребенок поспал, поел, погулял, посмотрел мультики, поиграл на компьютере. А хотите, чтобы он провел эти дни интересно, весело и с пользой? Тогда приводите его в компьютерную академию "Топ" ­– она приглашает школьников в новогодний IT*-лагерь, который будет работать с 3 по 7 января 2024 года.

Чем займутся дети в лагере?

Специально для школьников на период новогодних каникул преподаватели компьютерной академии "Топ" подготовили уникальные программы индивидуально для разных возрастных категорий. Можно выбрать и дистанционный формат.

В IT-лагере ребята окажутся в мире технологий будущего, там они:

  • узнают, как создают 3D*-графику и анимацию;
  • научатся создавать компьютерные игры на движке Unity* и свою VR*-среду.

Казалось бы, во время каникул нужно дать ребенку отдохнуть от гаджетов и экранов мониторов, но давайте будем честны – как долго вам удастся держать оборону? Так что лучше дать своему чаду возможность провести время за компьютером с пользой и удовольствием.

Хотите увидеть академию изнутри?

Академия приглашает желающих на бесплатный мастер-класс для детей: создание 3D-персонажа по игре "Майнкрафт".

В программе урока:

  • пять главных инструментов для создания 3D-персонажей;
  • пошаговая инструкция, как сделать героя с нуля;
  • семь технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;
  • 10 уникальных примеров персонажей;
  • пять советов по созданию 3D-героя от профессионала;
  • практическое занятие по моделированию.

Родителям расскажут о:

  • детских трендах на 2024 год;
  • пользу IT-образования при выборе будущей профессии;
  • программы малой компьютерной академии.

Пробный урок – это отличная возможность: 

  • увидеть малую академию "Топ" изнутри;
  • познакомиться с преподавателями;
  • получить индивидуальную экскурсию по академии.

Приходите, посмотрите и попробуйте.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Топ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
Ватсап 8-906-966-5347
СайтВозрастное ограничение 12+

*IT ("АйТи"); 3D ("3Дэ"); Unity ("Юнити"); VR ("ВиАр").

АНО ДПО Академия "Топ" Обособленное подразделение (ИНН 7730257499)

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