Технологии будущего и 3D-графика: чем развлечь детей в новогодние каникулы?
Барнаульская академия "Топ" приглашает школьников в IT-лагерь
18 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWBVb
Совсем скоро наступят зимние каникулы, которые в большинстве своем проходят так: ребенок поспал, поел, погулял, посмотрел мультики, поиграл на компьютере. А хотите, чтобы он провел эти дни интересно, весело и с пользой? Тогда приводите его в компьютерную академию "Топ" – она приглашает школьников в новогодний IT*-лагерь, который будет работать с 3 по 7 января 2024 года.
Чем займутся дети в лагере?
Специально для школьников на период новогодних каникул преподаватели компьютерной академии "Топ" подготовили уникальные программы индивидуально для разных возрастных категорий. Можно выбрать и дистанционный формат.
В IT-лагере ребята окажутся в мире технологий будущего, там они:
- узнают, как создают 3D*-графику и анимацию;
- научатся создавать компьютерные игры на движке Unity* и свою VR*-среду.
Казалось бы, во время каникул нужно дать ребенку отдохнуть от гаджетов и экранов мониторов, но давайте будем честны – как долго вам удастся держать оборону? Так что лучше дать своему чаду возможность провести время за компьютером с пользой и удовольствием.
Хотите увидеть академию изнутри?
Академия приглашает желающих на бесплатный мастер-класс для детей: создание 3D-персонажа по игре "Майнкрафт".
В программе урока:
- пять главных инструментов для создания 3D-персонажей;
- пошаговая инструкция, как сделать героя с нуля;
- семь технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;
- 10 уникальных примеров персонажей;
- пять советов по созданию 3D-героя от профессионала;
- практическое занятие по моделированию.
Родителям расскажут о:
- детских трендах на 2024 год;
- пользу IT-образования при выборе будущей профессии;
- программы малой компьютерной академии.
Пробный урок – это отличная возможность:
- увидеть малую академию "Топ" изнутри;
- познакомиться с преподавателями;
- получить индивидуальную экскурсию по академии.
Приходите, посмотрите и попробуйте.
Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
Компьютерная академия "Топ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
Ватсап 8-906-966-5347
СайтВозрастное ограничение 12+
*IT ("АйТи"); 3D ("3Дэ"); Unity ("Юнити"); VR ("ВиАр").
АНО ДПО Академия "Топ" Обособленное подразделение (ИНН 7730257499)Реклама
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