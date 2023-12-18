Барнаульская академия "Топ" приглашает школьников в IT-лагерь

18 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWBVb

Дети в академии "Топ" / Фото предоставлено компанией

Совсем скоро наступят зимние каникулы, которые в большинстве своем проходят так: ребенок поспал, поел, погулял, посмотрел мультики, поиграл на компьютере. А хотите, чтобы он провел эти дни интересно, весело и с пользой? Тогда приводите его в компьютерную академию "Топ" ­– она приглашает школьников в новогодний IT*-лагерь, который будет работать с 3 по 7 января 2024 года.

Чем займутся дети в лагере?

Специально для школьников на период новогодних каникул преподаватели компьютерной академии "Топ" подготовили уникальные программы индивидуально для разных возрастных категорий. Можно выбрать и дистанционный формат.

В IT-лагере ребята окажутся в мире технологий будущего, там они:

узнают, как создают 3D*-графику и анимацию;

научатся создавать компьютерные игры на движке Unity* и свою VR*-среду.

Казалось бы, во время каникул нужно дать ребенку отдохнуть от гаджетов и экранов мониторов, но давайте будем честны – как долго вам удастся держать оборону? Так что лучше дать своему чаду возможность провести время за компьютером с пользой и удовольствием.

Хотите увидеть академию изнутри?

Академия приглашает желающих на бесплатный мастер-класс для детей: создание 3D-персонажа по игре "Майнкрафт".

В программе урока:

пять главных инструментов для создания 3D-персонажей;

пошаговая инструкция, как сделать героя с нуля;

семь технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;

10 уникальных примеров персонажей;

пять советов по созданию 3D-героя от профессионала;

практическое занятие по моделированию.

Родителям расскажут о:

детских трендах на 2024 год;

пользу IT-образования при выборе будущей профессии;

программы малой компьютерной академии.

Пробный урок – это отличная возможность:

увидеть малую академию "Топ" изнутри;

познакомиться с преподавателями;

получить индивидуальную экскурсию по академии.

Приходите, посмотрите и попробуйте.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Топ"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: 8 (3852) 72-14-10

Ватсап 8-906-966-5347

СайтВозрастное ограничение 12+

*IT ("АйТи"); 3D ("3Дэ"); Unity ("Юнити"); VR ("ВиАр").

АНО ДПО Академия "Топ" Обособленное подразделение (ИНН 7730257499)

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