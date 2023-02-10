Технологии и эмоциональный интеллект: Сбер проводит серию лекций для студентов

Занятия для будущих специалистов проходят и в алтайских вузах

10 февраля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба Сбера

Сбер проводит традиционную серию лекций для студентов ключевых вузов региона. В этом году они посвящены развитию технологий и эмоциональному интеллекту.

В классическом университете будущие экономисты и географы узнали больше о современном цифровом мире и искусственном интеллекте. Лекторы Сбера рассказали, как технологии меняют разные сферы жизни, и на что они будут способны в будущем.



















Фото: пресс-служба Сбера

В АлтГПУ провели лекцию на тему эмоционального интеллекта. Студенты узнали об истории этого понятия, какие навыки оно включает. А также познакомились с инструментами и практиками для развития качеств, которые помогут построить карьеру и сформировать здоровые отношения с окружающими.

В серии лекций примут участие более сотни студентов разных специальностей, сообщили в пресс-службе Сибирского Сбера.

"Сбер уделяет большое внимание вопросам образования. Проведение лекций для нас – замечательная возможность передать свои знания будущим специалистам. Причём совсем неважно, чем именно будут заниматься сегодняшние студенты. Информацию, которую они получают на лекциях, можно применять не только в профессии, но и повседневной жизни", – сказал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Иван Шешиков.