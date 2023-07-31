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Тела двух рабочих водоканала нашли в канализации в Бийске

Следователи устанавливают причину их смерти

31 июля 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

Уголовное дело возбудили из-за смерти двух рабочих водоканала в Бийске. Об этом рассказали в региональном СК.

Тела 32-летнего и 52-летнего работников нашли в колодце. Следов насильственной смерти не обнаружили. Отмечается, что погибшие проводили осмотр колодцев на предмет засорения и должны были провести чистку. 

"В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", – сказано в сообщении Следственного комитета.

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

16:00:26 31-07-2023

Надышались наверное вредоносными парами, печально! Подобные трагедии с завидной регулярностью стали повторяться

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