Тела двух рабочих водоканала нашли в канализации в Бийске

Следователи устанавливают причину их смерти

31 июля 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Уголовное дело возбудили из-за смерти двух рабочих водоканала в Бийске. Об этом рассказали в региональном СК.



Тела 32-летнего и 52-летнего работников нашли в колодце. Следов насильственной смерти не обнаружили. Отмечается, что погибшие проводили осмотр колодцев на предмет засорения и должны были провести чистку.