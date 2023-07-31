Тела двух рабочих водоканала нашли в канализации в Бийске
Следователи устанавливают причину их смерти
31 июля 2023, 14:48, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
Уголовное дело возбудили из-за смерти двух рабочих водоканала в Бийске. Об этом рассказали в региональном СК.
Тела 32-летнего и 52-летнего работников нашли в колодце. Следов насильственной смерти не обнаружили. Отмечается, что погибшие проводили осмотр колодцев на предмет засорения и должны были провести чистку.
"В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", – сказано в сообщении Следственного комитета.
16:00:26 31-07-2023
Надышались наверное вредоносными парами, печально! Подобные трагедии с завидной регулярностью стали повторяться