С Зеленым Драконом нам будет непросто, но зато он принесет новые возможности

10 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

2023 год стремительно подходит к концу. Совсем скоро мы встретим 2024-й, которому будет покровительствовать Зеленый Дракон. По словам астрологов, скучно всем знакам зодиака точно не будет. Это вспыльчивый зверь, который несет с собой множество бурных событий. В то же время он честен и справедлив, поэтому постарается достойно обойтись с каждым.

Рассказываем, кому гороскоп на 2024 год обещает деньги, кому – любовь, а кому – сплошные неурядицы.

1 Овен Для Овнов год Дракона получится очень насыщенным, говорят астрологи. По их словам, самым богатым на яркие и крутые события временем года станет весна. Причем успех ждет представителей знака не только в делах, но и на личном фронте. Одинокие Овны, наконец, смогут встретить свою вторую половинку, а те, кто уже в отношениях, сможет их значительно укрепить. Несмотря на бурную весну, астрологи советуют не планировать свадьбу на апрель. Есть риск, что такой брак сложится неудачно.

2 Телец Тельцам астрологи обещают, что в 2024 году, наконец, закончатся все проблемы, которые долго преследовали представителей знака ранее. По словам специалистов, год Дракона принесет с собой позитивные перемены. Можно меняться и самим: вам будет нетрудно получить новую профессию или открыть для себя дополнительные источники заработка. Соответственно, велик шанс, что ваши доходы тоже увеличатся. Одинокие Тельцы будут иметь все шансы, чтобы встретить свою половинку в конце весны.

3 Близнецы Близнецов в 2024-м ждет счастье в личной жизни. По словам астрологов, одинокие представители знака смогут встретить свою половинку, а те, кто уже это сделал, выведут свои отношения на новый уровень. Даже если случится расставание – это к лучшему. В финансовом вопросе все тоже должно быть неплохо. Но при этом нужно следить за своим здоровьем.

4 Рак Никаких серьезных катаклизмов и потрясений у Раков, по словам астрологов, в следующем году не предвидится. Все будет в ваших руках: важно не сдать назад, когда перед вами откроются новые возможности. В первой половине года астрологи советуют аккуратно обращаться с деньгами: стараться копить и не совершать необдуманных трат. А ближе ко второй половине года появится шанс обрести новый источник заработка. Свободных Раков ждет долгожданная встреча в самый разгар лета.

5 Лев Львы в 2024 году могут быть спокойными, уверяют астрологи. Дракон не сулит каких-либо неурядиц в течение следующих двенадцати месяцев. А вот приятные события будут. Так, ближе к концу лета представители знака погрузятся в море романтики. В течение всего года Львы будут испытывать энергетический подъем, что поможет им преуспеть в делах.

6 Дева Девам в год Дракона следует проявить осторожность. С одной стороны, у вас будет достаточно вдохновения, чтобы идти вперед и достигать своих целей. Но при этом очень важно сохранять оптимизм даже во время трудностей. Если вы сконцентрируетесь лишь на негативе, то не сможете найти выход из ситуации. Возможно, ближе к осени произойдет ситуация, которая потребует серьезных финансовых вложений. Поэтому лучше не тратить деньги зря, чтобы у вас была "подушка безопасности".

7 Весы Весов ждет не самый простой год. Возможны трудности в отношениях: астрологи говорят, что в отдельных случаях может даже дойти до развода. Также возможны и проблемы со здоровьем, особенно если вы злоупотребляете вредными привычками. Впрочем, будет и хорошее. Например, есть вероятность, что Весы в 2024 году смогут значительно улучшить свое финансовое положение.

8 Скорпион Скорпионам в год Дракона тоже будет несладко. Новый покровитель принесет представителям знака весомые финансовые трудности. Чтобы их не усугублять, придется быть максимально осторожным со всеми денежными операциями. Если вы давно хотели начать свое дело, в первую половину года лучше об этом забыть. Зато во втором полугодии дела начнут налаживаться. Ближе к концу года можно решаться на большие перемены в жизни – все может получиться.

9 Стрелец Стрельцам будет непросто, но выполнить все задачи 2024 года им будет вполне под силу. Вполне возможно, что в личной жизни представителей знака ждут сложности и скандалы. Нужно просто взять себя в руки, набраться терпения и достойно пережить этот период. Зато в денежных вопросах уже в начале года Стрельцам будет сопутствовать удача. При этом важно, чтобы в делах вы полагались не только на себя, а делили обязанности с партнерами. Самым тяжелым периодом будет начало весны.

10 Козерог А вот Козерогам переживать не о чем. По словам астрологов, они точно не понесут больших потерь в год Дракона. Уже в начале года представителей знака ждет значительное пополнение кошелька. При этом важно не лениться и продолжать свое развитие. Астрологи также советуют ни в коем случае не забывать об отдыхе, чтобы в разгар года не подвело здоровье.

11 Водолей Спокойный и стабильный год ожидает и Водолеев. И на работе, и с деньгами все будет неплохо, говорят астрологи. А одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою любовь в год Дракона.