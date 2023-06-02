Получить средства можно на реализацию цифрового проекта

02 июня 2023, 12:30, ИА Амител

Подростки / Фото: freepik.com

Tele2* и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" объявляют о старте приёма заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов "Навстречу импакт-стартапам". Компания даст гранты на инициативы, где цифровые технологии становятся инструментом улучшения жизни детей и молодёжи.

Что это за конкурс?

Задача конкурса – найти и поддержать социальных предпринимателей, которые работают с актуальными для детей, подростков и молодёжи проблемами.

Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть инновационными и системными. А также обладать потенциалом к финансовой устойчивости и масштабированию.

Как принять в нём участие?

Подать заявку можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте фонда.

Что получат финалисты?

Победителей ждёт:

грантовая поддержка от Tele2 и фонда "Навстречу переменам" на развитие проекта;

возможность стать участником "Инкубатора" – программы профессионального развития стартапов, в которую включены стратегические сессии, работа с менторами и знакомство с импакт-сообществом;

экспертная и информационная поддержка от Tele2.

Какие есть номинации?

Заявки от социальных стартапов принимаются в четырёх номинациях:

"Локальный проект"Работает в населённом пункте, где проживают до 100 тыс. человек. Номинация проводится только в этих регионах: Ставропольский, Краснодарский, Алтайский края, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Курская, Саратовская, Новосибирская, Омская области. Грант до 350 тыс. рублей. "Перспективное бизнес-решение"Прототип или работающий проект, реализующий товары или услуги. Проект работает в одном или нескольких населённых пунктах, где проживают более 100 тыс. человек. Грант до 750 тыс. рублей. "Перспективный импакт-стартап"Идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населённых пунктах, где проживают более 100 тыс. человек. Грант до 350 тыс. рублей. "Лучший цифровой проект"Проект, где для решения заявленной социальной проблемы используются интернет-технологии. Грант до 550 тыс. рублей.

В этом направлении Tele2 и фонд "Навстречу переменам" работают уже более 10 лет.

"Мы помогаем не только доработать идею социального стартапа, но и создаём систему для его реализации. Участники находятся в поддерживающем импакт-сообществе, они получают регулярную обратную связь от экспертов и менторов, что помогает вывести проект на новый уровень", – прокомментировала заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, ментор и член жюри конкурса "Навстречу импакт-стартапам" Светлана Скворцова.

*Tele2 ("Теле2")