Tele2 предлагает абонентам сделать подарки друзьям и близким

Искусственный интеллект оператора подберет варианты для клиентов любого оператора

18 декабря 2023, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KPUAd

Подарки / Фото: Tele2

Новый год – время чудес, волшебства и, конечно, подарков. Tele2* поддерживает новогодние традиции и запускает акцию "Друзья ваши – подарки наши", участие в которой могут принять все клиенты оператора. Искусственный интеллект Миа предложит абонентам варианты подарков, из которых нужно выбрать один наиболее подходящий.

Как отправить подарок?

Зайдите в мобильное приложение "Мой Tele2", кликните баннер с изображением Мии, выберите раздел "Поздравьте друзей и близких с Новым годом", введите номер телефона получателя.

Среди подарков от Tele2 – подписка MiXX S*, пакеты гигабайтов. А еще клиентам доступны интересные варианты из партнерских предложений – например, новогодняя подборка книг от "Литрес" или бесплатный период подписки от видеосервиса Wink*.

До какого числа продлится акция?

Порадовать близких цифровым подарком клиенты Tele2 смогут с 13 декабря 2023 года по 16 января 2024-го. Подарочный промокод действует до конца января 2024 года.

*Tele2 ("Теле2"); MiXX S ("Микс Эс"); Wink ("Винк")

Tele2

Реклама