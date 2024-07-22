Tele2 сделала таргетированные SMS-рассылки еще более эффективными

Анонимная "история" клиентов поможет персонализировать предложение

22 июля 2024, 15:15, ИА Амител erid: LjN8JzhAL

Смартфон / Фото: пресс-служба Tele2

Tele2* улучшила сервис SMS Target*, который позволяет отправлять целевые рекламные сообщения, используя анонимные данные. Теперь клиенты могут создавать более индивидуальные подборки благодаря подключению "истории" клиентов. Определить подходящие группы для рассылки можно на основе данных о посещении сайтов (пользователь ранее проявлял интерес к аналогичным товарам или услугам), сообщений (пользователь ранее получал SMS от компаний с похожими предложениями) и совершенных звонков (пользователю звонили представители компаний, предлагающих определенные категории товаров или услуг).

Как это работает?

Tele2 имеет абонентскую базу, состоящую более чем из 48 млн человек по всей стране. Компания использует свыше 120 критериев для разделения аудитории на сегменты (пол, возраст, место проживания, интересы и т.д.). Умная рассылка позволит отправлять информацию только тем, кто скорее всего заинтересуется предложением.

Например, владелец фитнес-клуба может воспользоваться услугой SMS Target для отправки сообщений людям в возрасте от 25 до 60 лет, увлекающимся спортом и фитнесом, проживающим или работающим недалеко от фитнес-центра. А функция Target Pro* дополнительно поможет определить тех, кто просматривал сайты с аналогичными предложениями.

Сколько это стоит?

Для предварительного расчета затрат на интеллектуальную SMS-рассылку Tele2 разработала онлайн-калькулятор . Чтобы спрогнозировать бюджет, выберите нужное количество SMS и характеристики целевой аудитории.

"У нас большой опыт проведения эффективных таргетированных рассылок для бизнеса на основе сформированной Big Data* обезличенной базы данных. Например, однажды мы помогали найти людей, имеющих домашних животных и интересующихся поездками за границу", – отметила руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона "Сибирь" Tele2 Светлана Мороз.

По ее словам, запросы бывают разными и порой неожиданными, но благодаря технологиям больших данных и экспертизе компания постоянно улучшает сервис рассылок. Tele2 имеет миллионы абонентов в Сибири, поэтому "умные" выборки оператора действительно помогают бизнесу находить своих клиентов.

* Tele2 ("Теле2"); SMS Target ("ЭсЭмЭс Таргет"); Target Pro ("Таргет Про"); Big Data ("Биг Дата")

Tele2

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