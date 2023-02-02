Tele2 стала лучшим работодателем среди телеком-компаний по версии hh.ru

Компания сохранила первенство уже в третий раз подряд

02 февраля 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: Tele2

По итогам 2022 года мобильный оператор Tele2 занял первое место среди телеком-компаний в "Рейтинге работодателей России" и девятое – среди крупнейших российских компаний. Такое исследование с 2010 года проводит российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. В этом году финалистами стали 1 082 компании – за год список вырос на 28%.

Рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трём показателям. Первый – это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучали все аспекты работы с персоналом. Второй показатель, который учитывался в рейтинге, – мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым.

Третий показатель, который важен для выбора финалистов рейтинга, – мнение соискателей. Каждый из респондентов может пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли, которые считает привлекательными работодателями. Опция доступна для одного пользователя hh.ru всего один раз, чтобы обеспечить чистоту результатов.

Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова отметила, что, несмотря на вызовы прошлого года, рынок труда продолжает развиваться. Это видно и по активности соискателей, и по их интересу к компании и отрасли в целом.

"С одной стороны, результаты рейтинга помогают соискателям определиться с выбором и найти ту компанию, в которой они будут работать над востребованным продуктом, ощущать причастность к общему результату, стабильность и заботу. С другой – рейтинг помогает нам как работодателю держать руку на пульсе, видеть оценку своей деятельности со стороны и делать всё возможное, для того чтобы оставаться лучшими для своей команды и соискателей", – отметила Елена Иванова.

Отметим, что в Tele2 работает 9 тыс. сотрудников в 69 регионах присутствия компании. Индекс вовлечённости по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3% выше, чем результаты оператора в 2021 году, и на 7% выше внешнего бенчмарка по уровню вовлечённости среди лучших мировых работодателей за 2022 год.