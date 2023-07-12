Tele2 улучшила мобильный интернет в Барнауле и Яровом

Теперь емкость сети соответствует потребностям клиентов, которые за год выросли на треть

12 июля 2023, 12:05, ИА Амител LjN8KEWFA

Оборудование Tele2 / Фото: предоставлено компанией

Российский оператор мобильной связи Tele2* точечно улучшил покрытие мобильного интернета в Барнауле и Яровом. Модернизация инфраструктуры позволила увеличить пропускную способность сети, сохранив при этом хорошую скорость передачи данных.

За год потребление мобильного интернета в Барнауле выросло на 30%, в Яровом – на 34%. Чтобы емкость сети соответствовала потребностям клиентов, с начала года Tele2 провел работы по изменению высоты подвеса антенн, точной настройке углов наклона передатчиков, агрегации (объединению) частот, размещению дополнительного оборудования. Это позволило расширить зоны обслуживания базовых станций, сохранив при этом комфортную скорость интернета.

В Барнауле Tele2 улучшил мобильный интернет:

на проспекте Строителей;

улицах Малахова и Шукшина;

в микрорайоне Сулима;

в рабочем поселке Южном.

В Яровом оператор увеличил емкость сети на улицах: Мира, 40 лет Октября, Гагарина, Пушкина, Чапаева, Алтайской, Северной, Садовой и в СНТ "Химик-1".

Также в Барнауле и других городах Алтайского края инженеры Tele2 выполнили более 150 точечных настроек сети – изменений углов наклона антенн. Чаще всего настройка нужна из-за строительства зданий, которые препятствуют проникновению сигнала. После оптимизации базовые станции могут обслуживать больше клиентов, а трафик голосовой связи и мобильного интернета вырастает в среднем в полтора раза.

* Tele2 ("Теле2")

Tele2

Реклама