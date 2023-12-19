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Телефон в консервах с колбасным паштетом пытался пронести в СИЗО житель Бийска

Мобильник изъяли, осужденного привлекли к дисциплинарной ответственности

19 декабря 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: УФСИН по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники бийского СИЗО-2 обнаружили мобильный телефон у осужденного, сообщает региональная ФСИН.

"Телефон был спрятан в упаковке с колбасным паштетом. Осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности", – рассказали в ведомстве.

Всего в крае в 2023 году при попытке доставки в колонии и следственные изоляторы изъято 12 мобильных телефонов, 15 сим-карт, 12 зарядных устройств.

Бийск

Комментарии 1

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Гость

15:59:27 19-12-2023

Все познается - опыт, сын ошибок трудных. В следующий раз это не повторит, придумает новое.

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