Телефон в консервах с колбасным паштетом пытался пронести в СИЗО житель Бийска
Мобильник изъяли, осужденного привлекли к дисциплинарной ответственности
19 декабря 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: УФСИН по Алтайскому краю
В Алтайском крае сотрудники бийского СИЗО-2 обнаружили мобильный телефон у осужденного, сообщает региональная ФСИН.
"Телефон был спрятан в упаковке с колбасным паштетом. Осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности", – рассказали в ведомстве.
Всего в крае в 2023 году при попытке доставки в колонии и следственные изоляторы изъято 12 мобильных телефонов, 15 сим-карт, 12 зарядных устройств.
15:59:27 19-12-2023
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