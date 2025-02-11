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Telegraph: США приостановили работу над мирным планом по Украине

Урегулирование конфликта может затянуться, поскольку американский спецпосланник по Украине намерен встретиться с лидерами каждой страны НАТО

11 февраля 2025, 08:50, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине. Его условия будут обсуждать с властями Европы. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники. 

В издании уточнили, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО.

Ранее Келлог заявлял, что на переговорах с европейскими дипломатами он узнает мнения их стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной. Также он планирует спросить, какой вклад европейские страны могут внести в урегулирование конфликта. Помимо этого, Келлог говорил, что элементы мирного плана он представит на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Со слов источников, спецпосланник заверил дипломатов европейских стран в том, что США намерены усилить позиции Украины в переговорах с Россией. При этом издание отмечает, что Кит Келлог планирует встретиться с лидерами каждой из 31 стран НАТО, поэтому начало урегулирования конфликта может затянуться.

США украина

Комментарии 4

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Гость

08:57:46 11-02-2025

приостановили --- он же говорил, что наджо быстро, каждый день люди гибнут. Келлог во Вьетнаме воевал, поди обижен, неудачный выбор посредника

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гость

09:28:28 11-02-2025

а зачем ему в рот то заглядывать? у нас свой президент есть

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Гость

09:49:20 11-02-2025

Ну, может, приостановили мирный план, чтобы разработать военный. Ещё вариант, ждут освобождения Россией своих конституционных территорий. А после уже будут решать, как дальше.

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Гость

11:40:18 11-02-2025

Гость (09:49:20 11-02-2025) Ну, может, приостановили мирный план, чтобы разработать воен... ждут освобождения Россией своих конституционных территорий --- это лучший вариант, остальны хуже

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