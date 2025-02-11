Telegraph: США приостановили работу над мирным планом по Украине

Урегулирование конфликта может затянуться, поскольку американский спецпосланник по Украине намерен встретиться с лидерами каждой страны НАТО

11 февраля 2025, 08:50, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине. Его условия будут обсуждать с властями Европы. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В издании уточнили, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО.

Ранее Келлог заявлял, что на переговорах с европейскими дипломатами он узнает мнения их стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной. Также он планирует спросить, какой вклад европейские страны могут внести в урегулирование конфликта. Помимо этого, Келлог говорил, что элементы мирного плана он представит на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Со слов источников, спецпосланник заверил дипломатов европейских стран в том, что США намерены усилить позиции Украины в переговорах с Россией. При этом издание отмечает, что Кит Келлог планирует встретиться с лидерами каждой из 31 стран НАТО, поэтому начало урегулирования конфликта может затянуться.