Telegraph: США приостановили работу над мирным планом по Украине
Урегулирование конфликта может затянуться, поскольку американский спецпосланник по Украине намерен встретиться с лидерами каждой страны НАТО
11 февраля 2025, 08:50, ИА Амител
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине. Его условия будут обсуждать с властями Европы. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
В издании уточнили, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО.
Ранее Келлог заявлял, что на переговорах с европейскими дипломатами он узнает мнения их стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной. Также он планирует спросить, какой вклад европейские страны могут внести в урегулирование конфликта. Помимо этого, Келлог говорил, что элементы мирного плана он представит на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Со слов источников, спецпосланник заверил дипломатов европейских стран в том, что США намерены усилить позиции Украины в переговорах с Россией. При этом издание отмечает, что Кит Келлог планирует встретиться с лидерами каждой из 31 стран НАТО, поэтому начало урегулирования конфликта может затянуться.
08:57:46 11-02-2025
приостановили --- он же говорил, что наджо быстро, каждый день люди гибнут. Келлог во Вьетнаме воевал, поди обижен, неудачный выбор посредника
09:28:28 11-02-2025
а зачем ему в рот то заглядывать? у нас свой президент есть
09:49:20 11-02-2025
Ну, может, приостановили мирный план, чтобы разработать военный. Ещё вариант, ждут освобождения Россией своих конституционных территорий. А после уже будут решать, как дальше.
11:40:18 11-02-2025
Гость (09:49:20 11-02-2025) Ну, может, приостановили мирный план, чтобы разработать воен... ждут освобождения Россией своих конституционных территорий --- это лучший вариант, остальны хуже