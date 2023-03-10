Их могут использовать и государственные, и частные организации

10 марта 2023, 14:00, ИА Амител

Бизнес. Компьютер / Фото: freepik.com

МегаФон предложил российским компаниям линейку отечественных операционных систем. Теперь на специальной облачной платформе оператора доступны системы на базе ядра Linux – Astra Linux, "Альт" и "Ред ОС", входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.

Бесшовный переход на виртуальные операционные системы доступен и государственным заказчикам, которые законодательно обязаны использовать реестровое ПО, и коммерческим компаниям, в том числе оказывающим финансовые услуги по лицензии Центрального банка России.

Отечественные Linux-системы имеют адаптивный интуитивно понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Функционал и комплектация решений позволяет пользователям легко адаптироваться после зарубежного аналога и продолжить работу в привычной среде. Облачная модель даёт возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.

"После ухода иностранных вендоров многие компании остались без обновления продуктов и поддержки. Мы предоставляем своим клиентам линейку продуктов от ведущих российских разработчиков программных решений. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, ищущего надёжную инфраструктуру под небольшой объём задач", – комментирует директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

Облачная платформа аттестована в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580. На ней можно размещать государственные информационные системы, в том числе попадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора.