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Телемарафон "Всё для Победы" пройдёт в Алтайском крае

Деньги направят на покупку медикаментов, тёплых вещей, квадрокоптеров для мобилизованных

16 февраля 2023, 17:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 23 февраля пройдёт телемарафон "Всё для Победы". Транслировать его будет канал "Катунь24".

"Проект направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирного населения Донбасса. Собранные средства будут направлены на приобретение медикаментов, тёплых вещей, квадрокоптеров для мобилизованных из Алтайского края", – сказано в анонсе.

Начало запланировано на 17:00.

Комментарии 1

  • я обязательно приму участие и оправлю денег, но почему Минобороны не закупает коптеры и медикаменты?
    17 февраля, Гость   Ответить
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