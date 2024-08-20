Телерадиокомпания рубцовского депутата выиграла вещание на 22-й кнопке местного ТВ

Роскомнадзор провел конкурс, по итогам которого выиграла компания "Медиасоюз"

20 августа 2024, 22:45, ИА Амител

Телевизор / Фото: unsplash.com

Телерадиокомпания “Медиасоюз” выиграла конкурс Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на право вещания на 22-й кнопке в Рубцовске. Об этом сообщает "Атмосфера".

Сам закон о "22-й кнопке" был принят Госдумой в 2019 году. Он предполагает поддержку вещателей на муниципальном уровне, предполагая бесплатное размещение в кабельных сетях муниципалитета после прохождения конкурса.

В марте 2024 года очередь дошла до Рубцовска. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) провела конкурс, по итогам которого право вещания на 22-й кнопке в нашем городе выиграла телерадиокомпания "Медиасоюз". Теперь на телеканале "Рубцовск ТВ" местные жители смогут увидеть местные включения пять раз в сутки. Жители смогут увидеть городские новости. В остальное время там будут транслироваться материалы телеканала "Известия".

Как отмечает "Атмосфера", главредом телеканала стал Максим Добровольский, одновременно возглавляющий муниципальную газету “Местное время”. Гендиректором и учредителем "Медиасоюза" выступает депутат Рубцовского горсовета Ирина Кох.