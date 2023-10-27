НОВОСТИОбщество

Телеведущая Екатерина Андреева появилась на публике в прозрачной юбке

Мнения подписчиков по поводу образа звезды Первого канала разделились

27 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: соцсети Екатерины Андреевой

Телеведущая Екатерина Андреева поделилась фотографией в соцсетях, где она показала стройные ноги в прозрачной юбке.

На ней также была надета укороченная джинсовая куртка и белая футболка с Мэрилин Монро. На снимке можно заметить, что в таком виде звезда Первого канала посетила ресторан.

В комментариях мнения пользователей по поводу образа журналистки разошлись. Одни сочли его привлекательным, другие восторга не разделили:

  • "Вы наша женственность, Катрин";
  • "Юбочка зачетная";
  • "Я в шоке с вас и от вас";
  • "Перебор".

Как отмечает Pravda.ru, 57-летняя Андреева активно ухаживает за собой, посещает косметолога, пробует инновационные процедуры омоложения, много тренируется и правильно питается.

соцсети телевидение Знаменитости

Комментарии 33

Avatar Picture
Гость

09:53:01 27-10-2023

седина в бороду...! хорошо что это лечится...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
и чё?

10:04:02 27-10-2023

баба ноги не может показать или все такие религиозные стали,а?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:35 27-10-2023

С одной стороны, у струшки фляга свистит под улюлюконье подписчиков. С другой стороны смотришь и думаешь, ну разок бы можно было

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:14:04 27-10-2023

Гость (10:11:35 27-10-2023) С одной стороны, у струшки фляга свистит под улюлюконье подп... а где вы видите старушку?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:43 27-10-2023

Элен без ребят (11:14:04 27-10-2023) а где вы видите старушку? ... Ей 58!!! Или вы хотите сказать , что она прошла полный курс омоложения?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:07:57 27-10-2023

Гость (11:51:43 27-10-2023) Ей 58!!! Или вы хотите сказать , что она прошла полный курс ... ей 58, а старушку-то вы где на фото увидели?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:42:51 27-10-2023

Гость (11:51:43 27-10-2023) Ей 58!!! Или вы хотите сказать , что она прошла полный курс ... Ей 57. Она ноябрьская.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:10 27-10-2023

Гость (10:11:35 27-10-2023) С одной стороны, у струшки фляга свистит под улюлюконье подп... Для ровного счёта ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

10:14:34 27-10-2023

Если там есть что показать и на что посмотреть,то почему бы и нет?Очень даже соблазнительно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:36 27-10-2023

В сидячем виде не понять какой длины юбка. Если до середины бёдер, то нормально., а если выше, то уже коротковато для её возраста. Хоть как ухаживай за телом, но на 35 не омолодиться.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:23 27-10-2023

Кого волнует кто в чем ходит в рестораны? Она же в таком виде не новости вела.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:02 27-10-2023

Гость (10:42:23 27-10-2023) Кого волнует кто в чем ходит в рестораны? Она же в таком вид... Ну так ее и волнует в первую очередь, хайпануть. "Появилась на публике" - в кадре ни одной публики нет, фото постановочное, выложено в сеть целенаправленно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:37 27-10-2023

Я так думаю, что меня заминусили те, кто носит лосины на 2 размера меньше и при этом забыли надеть юбки.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:10 27-10-2023

Тратить миллионы чтоб казаться моложе, но все равно с природой не поспоришь, молодое тело естественней. А к 60ти должны появится другие плюсы у человека, недоступные молодому телу.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мшсещк650125

11:37:26 27-10-2023

Ей нечего стесняться.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:28 27-10-2023

Старенькая уже, панталончики потеплее одевать надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:19 27-10-2023

Гость (11:50:28 27-10-2023) Старенькая уже, панталончики потеплее одевать надо... надевать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

12:04:32 27-10-2023

Сами вы старенькие, доживите до наших лет потом я посмотрю что скажите, и выглядите лучше чем сегодняшняя молодежь на бургерах!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кирилл

16:24:31 27-10-2023

Марина (12:04:32 27-10-2023) Сами вы старенькие, доживите до наших лет потом я посмотрю ч... лучше жрать бургеры чем сходить с ума считая каллории и думать а не наберу ли я вес скушав шоколадку. лучше я буду жирным и жрать все что нравится, чем как ты ходить стройняшкой и слюной давится глядя на тех кто жрет фаст фуд

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:01:53 27-10-2023

Кирилл (16:24:31 27-10-2023) лучше жрать бургеры чем сходить с ума считая каллории и дума... вы серьезно думаете, что те, кто придерживается ПП, давятся слюной от фастфуда? ошибаетесь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:38 27-10-2023

"57-летняя Андреева активно ухаживает за собой, посещает косметолога, пробует инновационные процедуры омоложения, много тренируется и правильно питается." Экранное вранье щедро одаривается, так что, она может позволить все эти процедуры, в том числе и стеклянное платье.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:25 27-10-2023

Гость (12:14:38 27-10-2023) "57-летняя Андреева активно ухаживает за собой, посещает ко... Придурок ты…

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:25 27-10-2023

Я все понимаю, но к 60 годам у мадам должны быть другие интересы. Хотя дело только ее. Тут ничего не возразить. Мадонна вон в глубоко пенсионном возрасте творит)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:00 27-10-2023

Красивая женщина! Фигура позволяет носить такую одежду. Да любая одежда на ней будет смотреться шикарно. Такое чувство, что в комментах отписались в основном толстые тетки, обабившиеся еще лет в сорок( потому что "так положено", "с природой не поспоришь" и прочими отмазками). Всегда приятно смотреть на женщину, которая прекрасно выглядит не смотря на возраст, ухаживает за собой, следит за фигурой( не жрет как не в себя потому что "уже можно"). Женщины! оставайтесь ЖЕНЩИНАМИ, а не становитесь БАБАМИ!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:29 27-10-2023

Гость (12:50:00 27-10-2023) Красивая женщина! Фигура позволяет носить такую одежду. Да л... Прекрасно выглядит? Я Вас умоляю! Лицо как маска.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:18 27-10-2023

Гость (12:50:00 27-10-2023) Красивая женщина! Фигура позволяет носить такую одежду. Да л... обабившиеся еще лет в сорок( потому что "так положено", "с природой не поспоришь" и прочими отмазками) (c) Гормоны еще, гормоны!!!! и кость широкая

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:15 27-10-2023

ЕЙ БУДЕТ 62 ГОДА, ОН 1961 ГОДА РОЖДЕНИЯ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:13 27-10-2023

ну и что ? И что ?? 18 не бует уже) и 28) и 35))) А впереди едино - гроб и черви сожрут. Всем единый финал, никто не перехитрил творца. Так к чему это все?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Greg

14:24:48 27-10-2023

А правда, что бывшая телеведущая Екатерина Грачёва эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Джамшут

14:58:02 27-10-2023

Ламинат таджики стелили? Он в шахматном порядке стелится.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:24 27-10-2023

Молодец тетка. Многим до нее как до Китая пешком. В 40 лет уже жирнючте клуши.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:03:49 27-10-2023

да в какие 40, я вас умоляю. девочки в 18-20 через одну-две уже как свиноматки.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Орнелла

18:37:39 27-10-2023

Та пусть хоть голая.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров