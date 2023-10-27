Телеведущая Екатерина Андреева появилась на публике в прозрачной юбке
Мнения подписчиков по поводу образа звезды Первого канала разделились
27 октября 2023, 09:45, ИА Амител
Телеведущая Екатерина Андреева поделилась фотографией в соцсетях, где она показала стройные ноги в прозрачной юбке.
На ней также была надета укороченная джинсовая куртка и белая футболка с Мэрилин Монро. На снимке можно заметить, что в таком виде звезда Первого канала посетила ресторан.
В комментариях мнения пользователей по поводу образа журналистки разошлись. Одни сочли его привлекательным, другие восторга не разделили:
- "Вы наша женственность, Катрин";
- "Юбочка зачетная";
- "Я в шоке с вас и от вас";
- "Перебор".
Как отмечает Pravda.ru, 57-летняя Андреева активно ухаживает за собой, посещает косметолога, пробует инновационные процедуры омоложения, много тренируется и правильно питается.
09:53:01 27-10-2023
седина в бороду...! хорошо что это лечится...
10:04:02 27-10-2023
баба ноги не может показать или все такие религиозные стали,а?
10:11:35 27-10-2023
С одной стороны, у струшки фляга свистит под улюлюконье подписчиков. С другой стороны смотришь и думаешь, ну разок бы можно было
11:14:04 27-10-2023
Гость (10:11:35 27-10-2023) С одной стороны, у струшки фляга свистит под улюлюконье подп... а где вы видите старушку?
11:51:43 27-10-2023
Элен без ребят (11:14:04 27-10-2023) а где вы видите старушку? ... Ей 58!!! Или вы хотите сказать , что она прошла полный курс омоложения?
18:07:57 27-10-2023
Гость (11:51:43 27-10-2023) Ей 58!!! Или вы хотите сказать , что она прошла полный курс ... ей 58, а старушку-то вы где на фото увидели?
21:42:51 27-10-2023
Гость (11:51:43 27-10-2023) Ей 58!!! Или вы хотите сказать , что она прошла полный курс ... Ей 57. Она ноябрьская.
12:37:10 27-10-2023
Гость (10:11:35 27-10-2023) С одной стороны, у струшки фляга свистит под улюлюконье подп... Для ровного счёта ?
10:14:34 27-10-2023
Если там есть что показать и на что посмотреть,то почему бы и нет?Очень даже соблазнительно.
10:16:36 27-10-2023
В сидячем виде не понять какой длины юбка. Если до середины бёдер, то нормально., а если выше, то уже коротковато для её возраста. Хоть как ухаживай за телом, но на 35 не омолодиться.
10:42:23 27-10-2023
Кого волнует кто в чем ходит в рестораны? Она же в таком виде не новости вела.
10:50:02 27-10-2023
Гость (10:42:23 27-10-2023) Кого волнует кто в чем ходит в рестораны? Она же в таком вид... Ну так ее и волнует в первую очередь, хайпануть. "Появилась на публике" - в кадре ни одной публики нет, фото постановочное, выложено в сеть целенаправленно.
10:49:37 27-10-2023
Я так думаю, что меня заминусили те, кто носит лосины на 2 размера меньше и при этом забыли надеть юбки.
10:53:10 27-10-2023
Тратить миллионы чтоб казаться моложе, но все равно с природой не поспоришь, молодое тело естественней. А к 60ти должны появится другие плюсы у человека, недоступные молодому телу.
11:37:26 27-10-2023
Ей нечего стесняться.
11:50:28 27-10-2023
Старенькая уже, панталончики потеплее одевать надо
12:32:19 27-10-2023
Гость (11:50:28 27-10-2023) Старенькая уже, панталончики потеплее одевать надо... надевать
12:04:32 27-10-2023
Сами вы старенькие, доживите до наших лет потом я посмотрю что скажите, и выглядите лучше чем сегодняшняя молодежь на бургерах!
16:24:31 27-10-2023
Марина (12:04:32 27-10-2023) Сами вы старенькие, доживите до наших лет потом я посмотрю ч... лучше жрать бургеры чем сходить с ума считая каллории и думать а не наберу ли я вес скушав шоколадку. лучше я буду жирным и жрать все что нравится, чем как ты ходить стройняшкой и слюной давится глядя на тех кто жрет фаст фуд
18:01:53 27-10-2023
Кирилл (16:24:31 27-10-2023) лучше жрать бургеры чем сходить с ума считая каллории и дума... вы серьезно думаете, что те, кто придерживается ПП, давятся слюной от фастфуда? ошибаетесь.
12:14:38 27-10-2023
"57-летняя Андреева активно ухаживает за собой, посещает косметолога, пробует инновационные процедуры омоложения, много тренируется и правильно питается." Экранное вранье щедро одаривается, так что, она может позволить все эти процедуры, в том числе и стеклянное платье.
12:23:25 27-10-2023
Гость (12:14:38 27-10-2023) "57-летняя Андреева активно ухаживает за собой, посещает ко... Придурок ты…
12:25:25 27-10-2023
Я все понимаю, но к 60 годам у мадам должны быть другие интересы. Хотя дело только ее. Тут ничего не возразить. Мадонна вон в глубоко пенсионном возрасте творит)
12:50:00 27-10-2023
Красивая женщина! Фигура позволяет носить такую одежду. Да любая одежда на ней будет смотреться шикарно. Такое чувство, что в комментах отписались в основном толстые тетки, обабившиеся еще лет в сорок( потому что "так положено", "с природой не поспоришь" и прочими отмазками). Всегда приятно смотреть на женщину, которая прекрасно выглядит не смотря на возраст, ухаживает за собой, следит за фигурой( не жрет как не в себя потому что "уже можно"). Женщины! оставайтесь ЖЕНЩИНАМИ, а не становитесь БАБАМИ!
13:21:29 27-10-2023
Гость (12:50:00 27-10-2023) Красивая женщина! Фигура позволяет носить такую одежду. Да л... Прекрасно выглядит? Я Вас умоляю! Лицо как маска.
17:44:18 27-10-2023
Гость (12:50:00 27-10-2023) Красивая женщина! Фигура позволяет носить такую одежду. Да л... обабившиеся еще лет в сорок( потому что "так положено", "с природой не поспоришь" и прочими отмазками) (c) Гормоны еще, гормоны!!!! и кость широкая
13:33:15 27-10-2023
ЕЙ БУДЕТ 62 ГОДА, ОН 1961 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
13:55:13 27-10-2023
ну и что ? И что ?? 18 не бует уже) и 28) и 35))) А впереди едино - гроб и черви сожрут. Всем единый финал, никто не перехитрил творца. Так к чему это все?
14:24:48 27-10-2023
А правда, что бывшая телеведущая Екатерина Грачёва эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе?
14:58:02 27-10-2023
Ламинат таджики стелили? Он в шахматном порядке стелится.
15:32:24 27-10-2023
Молодец тетка. Многим до нее как до Китая пешком. В 40 лет уже жирнючте клуши.
18:03:49 27-10-2023
да в какие 40, я вас умоляю. девочки в 18-20 через одну-две уже как свиноматки.
18:37:39 27-10-2023
Та пусть хоть голая.