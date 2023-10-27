Телеведущая Екатерина Андреева появилась на публике в прозрачной юбке

Мнения подписчиков по поводу образа звезды Первого канала разделились

27 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: соцсети Екатерины Андреевой

Телеведущая Екатерина Андреева поделилась фотографией в соцсетях, где она показала стройные ноги в прозрачной юбке.

На ней также была надета укороченная джинсовая куртка и белая футболка с Мэрилин Монро. На снимке можно заметить, что в таком виде звезда Первого канала посетила ресторан.

В комментариях мнения пользователей по поводу образа журналистки разошлись. Одни сочли его привлекательным, другие восторга не разделили:

"Вы наша женственность, Катрин";

"Юбочка зачетная";

"Я в шоке с вас и от вас";

"Перебор".

Как отмечает Pravda.ru, 57-летняя Андреева активно ухаживает за собой, посещает косметолога, пробует инновационные процедуры омоложения, много тренируется и правильно питается.