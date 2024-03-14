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Телеведущая Оксана Федорова приедет в Барнаул 16 марта

Телеведущая поддержит участниц конкурса красоты с ограниченными возможностями здоровья

14 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Оксана Федорова / Кадр: проект "Михутка"
Оксана Федорова / Кадр: проект "Михутка"

Мисс Вселенная – 2002 и телеведущая Оксана Федорова прилетит в Барнаул.

Как сообщают на странице благотворительного проекта "Михутка", 16 марта она поддержит участниц финала конкурса красоты "Маленькая особенная мисс" и войдет в состав жюри.

Мероприятие пройдет в банкетном комплексе "Времена года".

В общей сложности за корону здесь сразятся 12 девочек с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участниц – от 9 до 14 лет.

конкурсы Знаменитости

Комментарии 11

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Гость

09:33:23 14-03-2024

УРА! А кто это?

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Гость

10:10:22 14-03-2024

Гость (09:33:23 14-03-2024) УРА! А кто это?... Написано же - это Оксана Фëдорова.
Мисс Вселенная 2002
Хотя, тебя наверное тогда ещё не было))

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Гость

12:47:40 14-03-2024

Гость (09:33:23 14-03-2024) УРА! А кто это?... Спокойной ночи, малыши!

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Гость

11:31:12 14-03-2024

надо в аэропорту поставить журналиста фиксировать прилетающих и выкладывать сюда списки. Кто такая О.Федорова? вероятно, жена какого-то Федорова, который купил ей мисску? зачем эта информация основной массе читателей?

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гостья

11:58:07 14-03-2024

Гость (11:31:12 14-03-2024) надо в аэропорту поставить журналиста фиксировать прилетающи... не надо показывать свою глупость и огрниченный кругозор

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Элен без ребят

12:32:33 14-03-2024

гостья (11:58:07 14-03-2024) не надо показывать свою глупость и огрниченный кругозор... вы смотрите и считаете своим широким кругозором конкурсы продажных миссок, а тех людей, кто не наблюдает за ярмаркой тщеславия- ограниченными глупцами ? соболезную. пс. а вы, наверное, Филю певцом и красивым мужчиной считаете?

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Мимопроходящий

13:34:31 14-03-2024

Элен без ребят (12:32:33 14-03-2024) вы смотрите и считаете своим широким кругозором конкурсы про... Ведущую "Спокойной ночи, малыши" можно знать и без "этого всего". Странно , что вас это не коснулось.

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Гость

16:26:52 14-03-2024

Элен без ребят (12:32:33 14-03-2024) вы смотрите и считаете своим широким кругозором конкурсы про... Филя при Федоровой был просто собакой и петь даже не пытался.

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Гость

12:48:05 14-03-2024

Гость (11:31:12 14-03-2024) надо в аэропорту поставить журналиста фиксировать прилетающи... А кто такой Фëдоров?

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Мимопроходящий

14:00:54 14-03-2024

Гость (12:48:05 14-03-2024) А кто такой Фëдоров? ... Ты все равно не поверишь, но это её папа.

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Гость

14:48:57 14-03-2024

Какая необходимость в этих мероприятиях?

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