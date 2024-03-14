Телеведущая Оксана Федорова приедет в Барнаул 16 марта
Телеведущая поддержит участниц конкурса красоты с ограниченными возможностями здоровья
14 марта 2024, 09:00, ИА Амител
Оксана Федорова / Кадр: проект "Михутка"
Мисс Вселенная – 2002 и телеведущая Оксана Федорова прилетит в Барнаул.
Как сообщают на странице благотворительного проекта "Михутка", 16 марта она поддержит участниц финала конкурса красоты "Маленькая особенная мисс" и войдет в состав жюри.
Мероприятие пройдет в банкетном комплексе "Времена года".
В общей сложности за корону здесь сразятся 12 девочек с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участниц – от 9 до 14 лет.
09:33:23 14-03-2024
УРА! А кто это?
10:10:22 14-03-2024
Гость (09:33:23 14-03-2024) УРА! А кто это?... Написано же - это Оксана Фëдорова.
Мисс Вселенная 2002
Хотя, тебя наверное тогда ещё не было))
12:47:40 14-03-2024
Гость (09:33:23 14-03-2024) УРА! А кто это?... Спокойной ночи, малыши!
11:31:12 14-03-2024
надо в аэропорту поставить журналиста фиксировать прилетающих и выкладывать сюда списки. Кто такая О.Федорова? вероятно, жена какого-то Федорова, который купил ей мисску? зачем эта информация основной массе читателей?
11:58:07 14-03-2024
Гость (11:31:12 14-03-2024) надо в аэропорту поставить журналиста фиксировать прилетающи... не надо показывать свою глупость и огрниченный кругозор
12:32:33 14-03-2024
гостья (11:58:07 14-03-2024) не надо показывать свою глупость и огрниченный кругозор... вы смотрите и считаете своим широким кругозором конкурсы продажных миссок, а тех людей, кто не наблюдает за ярмаркой тщеславия- ограниченными глупцами ? соболезную. пс. а вы, наверное, Филю певцом и красивым мужчиной считаете?
13:34:31 14-03-2024
Элен без ребят (12:32:33 14-03-2024) вы смотрите и считаете своим широким кругозором конкурсы про... Ведущую "Спокойной ночи, малыши" можно знать и без "этого всего". Странно , что вас это не коснулось.
16:26:52 14-03-2024
Элен без ребят (12:32:33 14-03-2024) вы смотрите и считаете своим широким кругозором конкурсы про... Филя при Федоровой был просто собакой и петь даже не пытался.
12:48:05 14-03-2024
Гость (11:31:12 14-03-2024) надо в аэропорту поставить журналиста фиксировать прилетающи... А кто такой Фëдоров?
14:00:54 14-03-2024
Гость (12:48:05 14-03-2024) А кто такой Фëдоров? ... Ты все равно не поверишь, но это её папа.
14:48:57 14-03-2024
Какая необходимость в этих мероприятиях?