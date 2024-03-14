Телеведущая Оксана Федорова приедет в Барнаул 16 марта

Телеведущая поддержит участниц конкурса красоты с ограниченными возможностями здоровья

14 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Оксана Федорова / Кадр: проект "Михутка"

Мисс Вселенная – 2002 и телеведущая Оксана Федорова прилетит в Барнаул.

Как сообщают на странице благотворительного проекта "Михутка", 16 марта она поддержит участниц финала конкурса красоты "Маленькая особенная мисс" и войдет в состав жюри.

Мероприятие пройдет в банкетном комплексе "Времена года".

В общей сложности за корону здесь сразятся 12 девочек с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участниц – от 9 до 14 лет.