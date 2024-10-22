Телеведущий Андрей Егоршев умер в возрасте 59 лет

О кончине журналиста рассказала его супруга

22 октября 2024, 20:52, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / Go to David Monje's profile David Monje

Известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни. Об этом рассказала его супруга Мария в социальных сетях, пишет "Лента.ру".

"Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни", – написала супруга журналиста, не уточнив причину смерти.

Егоршев родился в 1965 году в Жуковском, Московская область. Окончил факультет журналистики МГУ в 1993 году. С 1992 по 1999 год вел передачу "Пресс-экспресс" – сначала на ОРТ, а затем – на "ТВ Центр". После этого Егоршев начал сотрудничать с передачей "Неделя" на ТВЦ, а также вести обзор прессы для различных радиостанций.