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Тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье

На месте работают спецслужбы

06 декабря 2023, 22:10, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В подмосковном Одинцово нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

На месте работают специалисты. Причины смерти Кивы уточняются. 

Ранее сообщалось, что Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", – отмечают "Известия".

Происшествия Политика

Комментарии 7

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Гость

22:46:19 06-12-2023

Не удачно переобулся

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Гоша

00:59:15 07-12-2023

А что же так без охраны передвигался странно как то такие люди и без охраны террористы зеленского работают у нас в стране а где же наши спец службы

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Гость

07:21:29 07-12-2023

Социалист работал у Авакова и остался там, думал что договорился с бандеровцами. Прецедент, теперь возможно некоторые такие же попытаются дернуть. Хотя уже поздно, не дадут убежать

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Гость

08:51:23 07-12-2023

Гость (07:21:29 07-12-2023) Социалист работал у Авакова и остался там, думал что договор... Вы бы хоть в теме были. Покойный мало того что находился в оппозиции к действующей власти, но и в первых числах после начала СВО мигрировал на территорию РФ.

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гость

09:36:26 07-12-2023

бывает...

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Гость

09:50:48 07-12-2023

Следил за его деятельностью. темная личность.

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без комментариев

10:59:02 07-12-2023

Вообще-то этот товарищ был нам не товарищ, а так-временный попутчик. Очень агрессивный и неустойчивый-настоящий щирый украинец.

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