Тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье
На месте работают спецслужбы
06 декабря 2023, 22:10, ИА Амител
Кадр из видео
В подмосковном Одинцово нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
На месте работают специалисты. Причины смерти Кивы уточняются.
Ранее сообщалось, что Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
"Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", – отмечают "Известия".
22:46:19 06-12-2023
Не удачно переобулся
00:59:15 07-12-2023
А что же так без охраны передвигался странно как то такие люди и без охраны террористы зеленского работают у нас в стране а где же наши спец службы
07:21:29 07-12-2023
Социалист работал у Авакова и остался там, думал что договорился с бандеровцами. Прецедент, теперь возможно некоторые такие же попытаются дернуть. Хотя уже поздно, не дадут убежать
08:51:23 07-12-2023
Гость (07:21:29 07-12-2023) Социалист работал у Авакова и остался там, думал что договор... Вы бы хоть в теме были. Покойный мало того что находился в оппозиции к действующей власти, но и в первых числах после начала СВО мигрировал на территорию РФ.
09:36:26 07-12-2023
бывает...
09:50:48 07-12-2023
Следил за его деятельностью. темная личность.
10:59:02 07-12-2023
Вообще-то этот товарищ был нам не товарищ, а так-временный попутчик. Очень агрессивный и неустойчивый-настоящий щирый украинец.