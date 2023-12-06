Тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье

В подмосковном Одинцово нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

На месте работают специалисты. Причины смерти Кивы уточняются.

Ранее сообщалось, что Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", – отмечают "Известия".