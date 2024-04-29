Тепло и гроза. О погоде в Алтайском крае 29 апреля

Местами возможен сильный ветер

29 апреля 2024, 06:00, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/942173

В Алтайском крае 29 апреля ожидаются грозы. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +16...+21 градус. На большей части территории края кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, по югу и востоку порывы до 23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +16...+18 градусов. В первой половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, в первой половине дня порывы до 18 м/с.