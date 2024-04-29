Тепло и гроза. О погоде в Алтайском крае 29 апреля
Местами возможен сильный ветер
29 апреля 2024, 06:00, ИА Амител
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/942173
В Алтайском крае 29 апреля ожидаются грозы. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +16...+21 градус. На большей части территории края кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, по югу и востоку порывы до 23 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +16...+18 градусов. В первой половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, в первой половине дня порывы до 18 м/с.
09:33:03 29-04-2024
Люблю грозу в конце апреля.
11:44:02 29-04-2024
Да это очень хорошо