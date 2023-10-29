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Тело молодого человека нашли под окнами многоэтажки в Барнауле

По словам очевидцев, парень пытался напугать маму

29 октября 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Тело молодого человека нашли под окнами барнаульской многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, парень пытался напугать маму, но сорвался. На вид ему около 25 лет.

Тело обнаружили возле дома на улице Сергея Ускова. На месте работали медики и сотрудники правоохранительных органов.

Подробности уточняются.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

17:12:22 29-10-2023

На вид 25 а по факту может 15.

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Гость

18:14:59 29-10-2023

Мда... На вид 25, а судя по поступку не больше 15... Соболезнования близким

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Элен без ребят

06:29:51 30-10-2023

если предположить, что существует другой мир, то парень таки узнал, что напугал маму. пс. говорят (ц) на вид 25 лет, а сколько на самом деле было? судя по поступку, не больше 10ти.

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Гость

10:20:52 30-10-2023

Ну маму напугать точно удалось, цель достигнута. А так одним д..... меньше, чище планета

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Гость

11:08:59 30-10-2023

Не тот ли случайно доходился, который ходил и дергал двери квартир? ))) может к кому то зашел без спроса и вот таков ответ на противоправные действия с его стороны?

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