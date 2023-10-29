Тело молодого человека нашли под окнами многоэтажки в Барнауле

По словам очевидцев, парень пытался напугать маму

29 октября 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Тело молодого человека нашли под окнами барнаульской многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, парень пытался напугать маму, но сорвался. На вид ему около 25 лет.

Тело обнаружили возле дома на улице Сергея Ускова. На месте работали медики и сотрудники правоохранительных органов.

Подробности уточняются.