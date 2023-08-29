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Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя месяц

Мужчина пытался переплыть горную реку в районе "Цаплинского моста" в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением

29 августа 2023, 19:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя почти месяц после инцидента. Об этом сообщает телеканал "Россия"

Инцидент произошел еще в начале августа. Мужчина пытался переплыть горную реку в районе "Цаплинского моста" в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением.

Спасатели и поисковики обнаружили тело поздно вечером 26 августа. Оно находилось на берегу неподалеку от села Купчегень. Личность мужчины подтвердили — его останки опознала гражданская супруга.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

20:15:40 29-08-2023

Проспорил...

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Гость

08:57:28 30-08-2023

Гость (20:15:40 29-08-2023) Проспорил...... Как раз нет. Нырнул с одного берега, вынурныли на другом. Да и по длительности нахождения в реке и продолжительности заплыва - выйграл.

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Гость

09:54:43 30-08-2023

Гость (08:57:28 30-08-2023) Как раз нет. Нырнул с одного берега, вынурныли на другом. Да... Правильно писать "выиграл"

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Гость

21:41:50 29-08-2023

Что такое "гражданская супруга"? Давалка без обязательств?

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Гость

08:58:20 30-08-2023

Гость (21:41:50 29-08-2023) Что такое "гражданская супруга"? Давалка без обязательств?... Это коммент очередной брошенки?

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Гость

08:30:24 30-08-2023

И спорящего с ним, надо судить, за подстрекательство.

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Гость

08:59:23 30-08-2023

Заплыв 2 августа. За ВДВ!

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