Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя месяц
Мужчина пытался переплыть горную реку в районе "Цаплинского моста" в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением
29 августа 2023, 19:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя почти месяц после инцидента. Об этом сообщает телеканал "Россия".
Инцидент произошел еще в начале августа. Мужчина пытался переплыть горную реку в районе "Цаплинского моста" в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением.
Спасатели и поисковики обнаружили тело поздно вечером 26 августа. Оно находилось на берегу неподалеку от села Купчегень. Личность мужчины подтвердили — его останки опознала гражданская супруга.
20:15:40 29-08-2023
Проспорил...
08:57:28 30-08-2023
Гость (20:15:40 29-08-2023) Проспорил...... Как раз нет. Нырнул с одного берега, вынурныли на другом. Да и по длительности нахождения в реке и продолжительности заплыва - выйграл.
09:54:43 30-08-2023
Гость (08:57:28 30-08-2023) Как раз нет. Нырнул с одного берега, вынурныли на другом. Да... Правильно писать "выиграл"
21:41:50 29-08-2023
Что такое "гражданская супруга"? Давалка без обязательств?
08:58:20 30-08-2023
Гость (21:41:50 29-08-2023) Что такое "гражданская супруга"? Давалка без обязательств?... Это коммент очередной брошенки?
08:30:24 30-08-2023
И спорящего с ним, надо судить, за подстрекательство.
08:59:23 30-08-2023
Заплыв 2 августа. За ВДВ!