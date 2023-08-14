Тело мужчины с предсмертной запиской нашли в Камне-на-Оби
Его обнаружил местный житель, когда гулял с собакой
14 августа 2023, 08:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Тело мужчины нашли в лесополосе в Камне-на-Оби. Об этом сообщает портал "Каменские новости".
Отмечается, что останки обнаружил один из местных жителей, когда пошел гулять с собакой. При себе у умершего была записка, датированная третьим августа, СНИЛС и сумка.
На месте работали представители правоохранительных органов. Содержание предсмертной записки не сообщается.
Причины смерти мужчины установят специалисты.
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