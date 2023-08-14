Тело мужчины с предсмертной запиской нашли в Камне-на-Оби

Его обнаружил местный житель, когда гулял с собакой

14 августа 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Тело мужчины нашли в лесополосе в Камне-на-Оби. Об этом сообщает портал "Каменские новости".

Отмечается, что останки обнаружил один из местных жителей, когда пошел гулять с собакой. При себе у умершего была записка, датированная третьим августа, СНИЛС и сумка.

На месте работали представители правоохранительных органов. Содержание предсмертной записки не сообщается.

Причины смерти мужчины установят специалисты.