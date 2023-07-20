Тело ребенка с ножевыми ранениями нашли в парке в Москве

Труп лежал в коллекторе. 11-летний мальчик ушел гулять 18 июля и не вернулся

20 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В московском парке в районе Каширского шоссе обнаружили тело ребенка с несколькими ножевыми ранениями. Как сообщает РЕН ТВ, труп 11-летнего мальчика находился в коллекторе.

Согласно снимкам, коллектор располагался посреди растительности. Сам ребенок ушел из дома 18 июля – он отправился гулять, а после не вернулся. Мама мальчика заявила в полицию о пропаже лишь через сутки, 19 июля.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Прокуратура контролирует ход расследования. Причастные к происшествию лица устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве малолетнего.