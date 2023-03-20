Тело замначальника иркутской полиции обнаружили в кабинете после совещания
Сообщение о гибели замначальника появилось 19 марта
20 марта 2023, 15:29, ИА Амител
В Иркутске погиб заместитель начальника полиции города Герман Братчиков, сообщает ircity.ru, а также ряд других региональных СМИ и пабликов в соцсетях.
Сообщение о гибели замначальника появилось 19 марта. "В приёмной руководства межмуниципального управления сообщили, что не могут подтвердить информацию", – уточняет издание.
Как пишет "КП-Иркутск" без уточнения имени и должности, тело полицейского обнаружили в воскресенье днём в служебном кабинете. Об этом, как отмечает издание, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
По данным Telegram-канала Baza, в воскресенье замначальника провёл важное совещание после рабочего совещания с начальством.
"После совещания полковник зашёл к себе в кабинет, закрылся и затих. Братчиков не выходил из него почти шесть часов. Мужчина не отвечал ни на служебный, ни на сотовый телефон, и тогда сотрудники полиции решили вскрыть его кабинет. Внутри они обнаружили тело полковника", – рассказали в Telegram-канале.
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