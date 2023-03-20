Тело замначальника иркутской полиции обнаружили в кабинете после совещания

Сообщение о гибели замначальника появилось 19 марта

20 марта 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Иркутске погиб заместитель начальника полиции города Герман Братчиков, сообщает ircity.ru, а также ряд других региональных СМИ и пабликов в соцсетях.

Сообщение о гибели замначальника появилось 19 марта. "В приёмной руководства межмуниципального управления сообщили, что не могут подтвердить информацию", – уточняет издание.

Как пишет "КП-Иркутск" без уточнения имени и должности, тело полицейского обнаружили в воскресенье днём в служебном кабинете. Об этом, как отмечает издание, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По данным Telegram-канала Baza, в воскресенье замначальника провёл важное совещание после рабочего совещания с начальством.